«Покровитель» в погонах: как псковский майор полиции попался на вымогательстве и запугивании граждан

Псков снова попал в федеральную повестку с вымогательством денег у бабушки и беспринципностью облеченных властью людей. История поучительна тем, что в центре внимания - не просто сотрудник среднего звена, а офицер, занимающий руководящую должность.

Псковская Лента Новостей из собственных источников узнала подробности дела, в рамках которого закончилась карьера не боявшегося брать взятки начальника отделения ИТТ ОУР УМВД России по городу Пскову майора полиции Александра Рудакова. Однажды он решил, что денежного довольствия, которое ему выделяет государство, мало, и стал с помощью шантажа и запугивания строить криминальный бизнес по «крышеванию» граждан. Однако его карьера оборвалась резко и громко.

Не первая ходка за взяткой

Сотрудник полиции организовал себе собственную кормушку, которую прикрывал использованием служебного положения. По данным оперативников, схема 39-летнего майора была отработанной и безжалостной. Он находил жертв, которым нужна была помощь в уходе от уголовной ответственности, предлагал свое содействие за материальное вознаграждение. Затем принимал деньги либо переводом, прося написать в назначении платежа «долг» или «оплата за ремонт», либо через написанную у знакомого нотариуса расписку о долговых обязательствах. Со временем осмелел и, поверив в успешность выстроенного способа личного обогащения, стал принимать и наличные из рук нуждающихся в его помощи.

В июле 2025 года в поле его зрения попал пскович, на которого Рудаков вышел сам под весьма благовидным предлогом: «оказания помощи для избежания уголовной ответственности».

Майор, не стесняясь ни в аппетитах, ни в выражениях, начал регулярно требовать с фигуранта истории, которая могла закончиться реальным уголовным делом, деньги. Даже нашел вариант, как увеличить сумму с первоначальной в размере 25 тысяч рублей до 85 тысяч рублей.

«Авторитет в погонах» в беседе с должником назвал это как «добровольный подарок» от благодарного клиента. В распоряжении редакции ПЛН оказались видеозаписи разговоров, в которых майор угрожает и использует методы психологического давления на потерпевшего. Он также не стеснялся при каждой беседе и в переписке подчеркивать, что с высоты своего статуса и положения он может повлиять на следствие таким образом, что фигурант уедет лет на 6 реального заключения.

Запуганный гражданин, прекрасно понимая, что майор действительно может повлиять на ход дознания и следствия, был вынужден подчиняться и отдавать вымогаемые средства.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Бабушка несла последние копейки с пенсии

В орбите вымогательства оказалась даже бабушка. Аппетиты коррумпированного офицера зашли так далеко, что в свою схему он втянул и семью потерпевшего. В ходе оперативного опроса бабушка молодого человека подтвердила шокирующие факты. Чтобы спасти внука от произвола, пожилой женщине самой приходилось передавать деньги майору Рудакову. Средства уходили как при личных встречах, так и через безобидные, на первый взгляд, банковские переводы.

В период с 7 по 12 июля 2025 года управление ФСБ России по Псковской области провело масштабную спецоперацию.

В ход пошли классические, но безотказные методы: был проведен «Оперативный эксперимент» и скрытое наблюдение с использованием специальной техники. Камеры и микрофоны задокументировали каждый шаг майора, фиксируя его незаконные требования.

Кульминация наступила 11 июля 2025 года. Во время очередной встречи Рудаков потребовал и получил от потерпевшего 25 000 рублей. Едва купюры перекочевали из рук в руки, майор был задержан с поличным, он пытался оправдаться, но собранных доказательств было уже более чем достаточно.

А еще был предприниматель, который тоже платил за покровительство

Были проведены проверки на причастность к аналогичным видам преступлений. В разработке был еще один случай. На этот раз схема была такой же: за «покровительство» и помощь в непродвижении материалов дальше фигурант требовал уже с псковского предпринимателя. И размер суммы там был более внушительный по размеру.

Следствием и судом установлено, что в период с 1 сентября 2024 года по 11 июля 2025 года сотрудник полиции, угрожая предпринимателю привлечением к уголовной ответственности, получил от последнего взятку в размере более 150 тысяч рублей.

Вор и вымогатель должен сидеть в тюрьме

Факты превышения должностных полномочий с применением насилия и угроз (п. «а, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получения взятки в крупном размере (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ) были неоспоримы.

Итог этой истории закономерен и суров: суд приговор