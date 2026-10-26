В ГД внесут проект о зачете боевого опыта в стаж муниципальной службы

Законопроект, который позволит зачитывать боевой опыт военнослужащего в стаж муниципальной службы, внесут в Госдуму, сообщил депутат ГД Алексей Говырин («Единая Россия»).

«Мы с коллегами сейчас вносим законопроект, который позволит зачитывать боевой опыт в стаж муниципальной службы», - сказал Говырин.

Депутат уточнил, что инициатива касается людей, которые после военной службы или службы в органах внутренних дел приходят работать в муниципалитеты. Среди них есть участники специальной военной операции, получившие серьезный профессиональный опыт и навыки принятия решений в сложных условиях, отметил парламентарий.

«Периоды такой службы предлагается учитывать при исчислении муниципального стажа на основании сведений, подтверждающих ее прохождение», - пояснил Говырин.

По его словам, соответствующие поправки подготовлены к статье 10 ФЗ «О статусе военнослужащих» и статье 38 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Депутат указал, что законопроект призван прямо закрепить возможность зачета предусмотренных законом периодов в стаж муниципальной службы.

«Учтенный период может иметь значение при проверке квалификационных требований к должности. В случаях, установленных законодательством, продолжительность стажа также влияет на дополнительный отпуск, надбавку за выслугу лет, отдельные виды поощрения и пенсионные права муниципального служащего», - отметил парламентарий.

В то же время, по словам Говырина, назначение на должность останется самостоятельной кадровой процедурой с обязательной проверкой образования, квалификации и других установленных требований. Поправки, как подчеркнул депутат, создадут правовое основание для учета пройденной службы в профессиональной биографии человека и помогут сохранить приобретенный им стаж при дальнейшем поступлении на муниципальную службу, пишет РИА Новости.