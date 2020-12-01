Общество

В лесах Псковской области сложились благоприятные для насекомых-вредителей погодные условия

Лесопатологи прогнозируют состояние лесов Псковской области на перовое полугодие 2021 года. Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита»–«ЦЗЛ Новгородской области» подготовили и направили в комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области прогноз санитарного и лесопатологического состояния лесов на первое полугодие 2021 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

Основной группой причин повреждения лесных насаждений на территории субъекта в 2020 году являются погодные условия и почвенно-климатические факторы (сильные ветры, переувлажнение почвы). В 2021 году прогнозируется образование новых ветровалов и буреломов, а также выявление повреждений прошлых лет.

«Кроме непосредственного повреждения насаждений, погодные факторы могут способствовать развитию вредителей и болезней леса, также они могут спровоцировать лесные пожары из-за накопления в лесах ветровальной и буреломной древесины, – рассказал директор ЦЗЛ Новгородской области Роман Глебов. – С наибольшей вероятностью прогнозируется возникновение пожаров в лесных массивах, примыкающих к местам отдыха населения (рекам, озерам)».

Общая площадь очагов вредных организмов на территории лесного фонда Псковской области по итогам 10 месяцев 2020 года составляет более 450,0 га.

На сегодня очаги лубоеда соснового большого находятся в фазе массового размножения. В 2021 году предполагается фаза кризиса, которая характеризуется резким снижением численности стволовых вредителей и спадом интенсивности усыхания древостоя. Очаги корневой губки носят локальный характер, прогнозируется увеличение их площади и рост общего отпада. Хотя очаги данного заболевания сильной степени поражения с большой вероятностью затухнут в ближайшие годы.

Погодные условия текущего года складывались достаточно благоприятно для развития насекомых-вредителей.

По результатам феромонного надзора за популяцией вершинного короеда выявленная численность вредителя составила 311 жуков на ловушку. По сравнению с результатами 2019 года количество насекомых в период наиболее интенсивного лёта увеличилось в 15 раз. В текущем году на территории Псковской области очагов вершинного короеда выявлено не было, но в 2021 году в случае благоприятных для насекомых погодных условий, с большой долей вероятности можно ожидать их появление.

Также возможно образование новых локальных очагов стволовых вредителей на участках с неблагоприятным санитарным состоянием (ветровалы, буреломы). Вероятно выявление уже отработанных древостоев с наличием сухостоя прошлых лет. Новых значительных по площади очагов вредителей не прогнозируется.

Мягкая зима 2019-2020 года и переувлажнение в весенний период способствовали развитию грибных заболеваний, поэтому так же вероятно увеличение площадей насаждений, повреждённых болезнями леса, в том числе выявление новых очагов.

В целом в лесах Псковской области критических изменений в санитарном и лесопатологическом состоянии не ожидается.