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Общество

Псковские коммунисты написали заявление на блогера ПЛН в прокуратуру

04.12.2020 13:55|ПсковКомментариев: 1

В прокуратуру Псковской области направлено заявление коммунистов, с просьбой привлечь к административной ответственности автора и ведущего программы «Культурная контрреволюция» на «Эхо Москвы» в Пскове и блогера Псковской Ленты Новостей Юрия Стрекаловского. Заявление, подписанное первым секретарем Псковского ОК КПРФ Петром Алексеенко, направлено прокурору Псковской области Ивану Грибову.

Как сообщается на сайте регионального отделения КПРФ, поводом для заявления стали «негативные высказывание о деятельности членов партии» в колонке Юрия Стрекаловского под заголовком «О памяти и глупости».

В своем материале автор, в частности, коснулся процедуры голосования жителей города Пскова в Интернете за название сквера на Четырех углах. Юрий Стрекаловский подверг острой критике активизацию коммунистов в последние часы голосования, в результате чего его итоги кардинально изменились.

Коммунисты увидели в колонке автора «действие, направленное на возбуждение ненависти к коммунистам, как к определенной группе населения страны, осуществленное публично с использованием средств массовой информации в оскорбительной и уничижительной форме».

Напомним, ранее автора и ведущего программы «Резонер» на «Эхо Москвы» в Пскове и блогера Псковской Ленты Новостей Константина Калиниченко вызвали в Центр по борьбе с экстремизмом (Центр «Э») для дачи объяснений. Поводом для вызова стало заявление от депутата Госдумы от Псковской области Александра Васильева на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева по факту публикации на портале ПЛН статьи «Популисты и иждивенцы у власти».

В своем заявлении депутат Васильев указал, что автор публикации в оскорбительной уничижительной форме высказывается о депутате Государственной думы Васильеве и некоторых его коллегах. По мнению заявителя, в статье имеются факты неуважения к власти и обществу.

Теги: #СМИ #КПРФ #журналистика
Источник: Псковская Лента Новостей
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