Общество

Явка на выборах в Псковской области к 18.00 превысила 25%

По состоянию на 18.00 6 декабря явка на выборах в Великолукском, Печорском и Себежском районах составила 25,41%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

К настоящему времени проголосовал в трех районах 5361 избиратель. Всего же в списки избирателей, которые имеют право принять участие в голосовании, на данный момент включены 21097 избирателей.

Напомним, сегодня проходят досрочные выборы главы Великолукского района. В борьбе за этот пост участвуют четыре кандидата: Алексей Кузьмин («Единая Россия»), Юрий Павлинов (ЛДПР), Игорь Романов («Партия Роста») и Александр Тарасов (КПРФ).

Также проходят выборы депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Печорского района шестого созыва и повторные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» второго созыва.

Избирательные участки завершат работу в 20.00, после чего начнется подсчет голосов.