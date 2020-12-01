Общество

Противопожарный рейд состоялся на улицах Горького и Зобова в Пскове

Противопожарный рейд состоялся в жилом секторе на улице Максима Горького и переулке Олега Зобова в Пскове 6 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Мероприятие провели сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову совместно со старшим участковым уполномоченным ОП №1 УМВД России по городу Пскову.

С жителями города провели беседы на тему пожарной безопасности, распространили памятки о действиях при возникновении пожара и листовки о мерах пожарной безопасности в количестве 25 штук.

Кроме того, сотрудники МЧС провели профилактические беседы с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, газового оборудования, о недопущении детской шалости с огнем.

Также состоялись разъяснительные беседы по соблюдению элементарных правил безопасности подрастающим поколением. До местных жителей довели информацию о важности приобретения первичных средств пожаротушения и автономных дымовых пожарных извещателей для обеспечения пожарной безопасности в домовладениях.