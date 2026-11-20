В рамках реализации национального проекта «Кадры» 15 учащихся 9 класса Гимназии №28 с изучением основ профессиональной подготовки приняли участие в профориентационном туре в Псковский медицинский колледж. Как сообщили в пресс-службе областного центра занятости населения, школьники познакомились с условиями поступления и обучения в колледже, узнали о необходимых экзаменах и особенностях практической подготовки студентов, прошли по учебным кабинетам и увидели, как организован образовательный процесс.

Фотографии: пресс-служба областного центра занятости населения

Особое внимание было уделено практической части профтура. Участники попробовали себя в роли будущих медицинских работников на мастер-классе по забору крови на специальных тренажёрах.

«Профориентационный тур позволил ребятам не только узнать больше о профессии медика, но и увидеть её изнутри. По итогам мероприятия трое школьников отметили, что в будущем хотели бы связать свою профессиональную деятельность с медициной и рассматривают возможность поступления в медицинское образовательное учреждение», — отметили в центре.

Как отметили организаторы, проведение подобных мероприятий в рамках национального проекта «Кадры» помогает школьникам получать практическое представление о различных профессиях, знакомиться с возможностями профессионального образования и делать более осознанный выбор будущего карьерного пути.