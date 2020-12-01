Общество

Ирина Стаканова возглавила Контрольно-счетную палату Пскова без приставки «и.п.»

Псковская городская Дума на сессии 7 декабря согласовала назначение Ирины Стакановой на должность председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Решение принималось тайным голосованием. За назначение Ирины Стакановой проголосовали 19 депутатов.

Перед голосованием депутат Олег Брячак высказал мнение, что лучшей кандидатуры на эту должность нет с учетом опыта ее работы и деловых качеств. «Поэтому наша партия с удовольствием поддержит Ирину Павловну на эту должность», - пояснил он.

Напомним, с конца мая Ирина Стаканова работала в статусе и.п. председателя КСП. Работает в данном органе она более 11 лет.

Также на сегодняшней сессии депутаты гордумы продлили срок исполнения обязанностей заведующего детским садом №13 Майе Тесовской, заведующего детсадом №2 Алле Боженковой, директора Центра образования «Подросток» Юлии Потороча, директора МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» Дмитрию Михайлову.

Кроме того, продлен срок исполнения обязанностей директора-главного редактора муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Псковские Новости» Ольге Григорян.