На Землю надвигается магнитная буря: метеозависимым стоит быть наготове

Слабая геомагнитная буря силой 3 балла ожидается сегодня, 13 октября. В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе.

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Вспышки на Солнце вызывают магнитные бури на Земле, которые влияют на самочувствие людей. Наиболее остро их влияние ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины.

Скриншот геомагнитной обстановки 13 октября с сайта My-calend.ru

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 21 октября. Ее сила составит 5 баллов. В этот день возможны головные боли, а также могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. В такие дни необходимо следить за своим психическим состоянием: избегать эмоционального напряжения и стрессовых ситуаций.

Самое распространенное недомогание во время магнитной бури – головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях.

У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов. Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь, пишет My-calend.ru.