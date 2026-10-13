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«Яндекс Пэй» восстановил доступ к переводам для части пользователей

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«Яндекс Пэй» восстановил доступ к переводам и платежам для части пользователей, а также постепенно возвращаются переводы в «Яндекс.Сейв» (накопительный счет), по системе быстрых платежей и реквизитам, сообщил руководитель финтех-направления компании Дмитрий Пирогов.

Изображение сгенерировано нейросетью

Дмитрий Пирогов отметил, что оплата пластиковыми картами и платежными стикерами уже работает в полном объеме.

Ранее сообщалось, что сервисы «Яндекс Go» и «Яндекс Еда» также начали восстанавливать работу. 

Сбои в работе сервисах «Яндекс» стали происходить тогда же, когда россияне столкнулись с массовым сбоем в работе мобильного интернета и некоторых сервисов.

 

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