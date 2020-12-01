Общество

«Титан-Полимер» встретился с активистами Российского экологического движения

Представители завода «Титан-Полимер» приняли участие в онлайн мероприятии, в рамках которого активисты Российского экологического движения (РЭД) рассказали о реализации проекта по формированию экопривычек. Проект «Экосуббота» уже работает в Томской, Ростовской, Нижегородской, Тульской и других областях, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров рассказал, что в результате реализации проекта в Псковской области планируется задействовать 50 волонтеров, которые будут проводить дальнейшую работу по развитию городских экосообществ, и вовлечь не менее 1 500 школьников и студентов в проект по формированию экопривычек. Кроме того, активисты надеются привлечь 250 участников к участию в просветительских мероприятиях и создать 10 городских экопространств.

Завод «Титан-Полимер» в свою очередь пообещал оказать информационную и финансовую поддержку Российскому экологическому движению в реализации проекта по формированию экопривычек.

«Среди участников проекта есть сотрудники завода «Титан-Полимер», которые уже сейчас активно внедряют экопривычки в свою жизнь, мотивируют свой круг общения на осознанный подход к потреблению: делятся знаниями, фото и видеоотчетами в популярных социальных сетях, участвуют в тематических челленджах», - уточнили в пресс-службе завода «Титан-Полимер».