Общество

Антон Минаков призвал сохранить затраты на здравоохранение

Обращение руководителя фракции ЛПДР в Псковском областном Собрании депутатов Антона Минакова о сохранении затрат на здравоохранение, содействии занятости населения, социальной поддержке граждан и реализации демографической политики на уровне 2020 года рассмотрела согласительная комиссия по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на втором заседании 9 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Фракция ЛПДР не согласна с затратами на указанные цели, - отметил Антон Минаков. - Прекрасно пониманию, что администрация ответит - это не окончательные цифры. Но в той ситуации, в которой находится сейчас регион, а это высокий рост заболеваемости и коронавирусом, высокий рост безработицы, нужно изначально планировать больше средств за счет предусмотренного резерва». Он также напомнил присутствующим, что Псковская область находится на 82-м месте в России по уровню зарплат.

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Заместитель председателя областного комитета по финансам Людмила Павлова ответила, что государственная программа занятости населения финансируется с ростом. Так, в 2020 году финансирование составило 124 млн 171 тысячу рублей из областного бюджета, тогда как расчеты на 2021 год уже составляют 125 млн 610 тысяч рублей. В рамках федеральных средств указанная программа финансировалась в 2020 году в размере 432 млн 57 тысяч, а по расчетам на 2021 год такое финансирование составит 463 млн 56 тысяч рублей.

Также она отметила, что программа по социальной поддержке граждан и реализации демографической политики в текущем году финансировалась из областных средств в размере 3 млн 920 тысяч рублей, расчеты на 2021 год - 4 млн 378 тысяч рублей. «Все средства на поддержку граждан сохранены, все обязательства будут выполнены», - заверила председатель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева.

Заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Денис Иванов рассказал, что если 2020 год начинали с финансирования в размере 4 млрд 700 млн, то сейчас оно составляет 4 млрд 800 млн. «Немножко лучше ситуация, - сказал он. - Проблем с финансовым обеспечением в этом году не было, своевременно заключали договора. Основные моменты, касающиеся системы здравоохранения, обеспечены».

«Губернатор активно работает на федеральном уровне, чтобы привлекать дополнительные средства. Свои обязательства должны исполнить», - заключил он.