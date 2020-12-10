Общество

Сотрудники ДПС спасли от пожара автомобили в Пскове

Экипаж инспекторов отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову спас от возгорания автомобили в областном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 10 декабря около 20.00 на улице Красноармейской в Пскове загорелся автомобиль Peugeot Partner, водитель самостоятельно покинул транспортное средство. Прибывшие на место происшествия полицейские незамедлительно вызвали на место возгорания сотрудников пожарной охраны. «Автомобиль удалось оперативно потушить, а благодаря своевременному вызову пожарных - огонь не повредил чужое имущество: возгорание не перекинулось на припаркованные вдоль проезжей части машины», - отметили в пресс-службе.

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По предварительной информации, в автомобиле выгорел моторный отсек, огнем поврежден салон. Наиболее вероятная причина пожара – разгерметизация топливной системы, добавили в ведомстве.