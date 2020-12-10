Общество

Дмитрий Месхиев: Я доволен, что мои дети - нормальные ребята

О своих детях рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) заслуженный деятель искусств, кинорежиссер, сценарист Дмитрий Месхиев в рамках программы «С другой стороны».

У Дмитрия Месхиева четверо детей. Трое уже взрослые, живут сами по себе и выбрали творческие профессии. «Старший живет и работает в Москве, успешный кинооператор, снял много фильмов, в том числе известных. Средний занимается музыкой, живет в Петербурге и занимается альтернативным репом. Старшая дочь работает в компании, которая занимается разнообразными ивент-мероприятиями, фестивалями, праздниками. Младшая учится в школе», - рассказал кинорежиссер. По его мнению, пока сложно сказать, какой путь выберет младшая дочь. «Но я точно знаю, что она не математик, не физик и не химик», - заметил гость студии.

Также он сообщил, что старается не насаждать свою волю детям. Старшие сами выбрали себе дорогу. «То, что Илья пошел в кинооператоры, было его выбором, а не моим. Он хотел быть спортивным журналистом, а потом пришел, как снег на голову, и огорошил, что хочет быть кинооператором. И я не верил, что из него выйдет толк, пока не увидел первое снятое им изображение. Я горд, мне нравится что он делает. Я вообще доволен, что мои дети нормальные ребята...», - рассказал Дмитрий Месхиев.

Главный рецепт для родителей, по его мнению: «не бить детей, как можно меньше на них орать, стараться делать так, чтоб они тебе доверяли, и не срывать на них эмоции».