Общество

Обязательными работами наказали «черного лесоруба» в Дедовичском районе

55-летнего житель Дедовичского района признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в период с 27 сентября по 5 октября, находясь в лесном массиве вблизи деревни Горушка, мужчина при помощи бензопилы незаконно спилил 6 деревьев породы клен и 75 деревьев породы ольха. Этим он причинил материальный ущерб ГКУ «Порховское лесничество» на сумму более 17 тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов. Приговор суда вступил в законную силу.