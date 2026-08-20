До +22 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 21 августа

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 21 августа, сообщили в региональном гидрометцентре.

В отдельных районах Псковской области пройдут кратковременные дожди. Будет дуть умеренный ветер западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью ожидается от +9 до +14 градусов, днем воздух прогреется от +17 до +22 градусов.

В Пскове без существенных осадков. Температура воздуха ночью прогнозируется от +11 до +13 градусов, днем — от +20 до +22 градусов.

Атмосферное давление низкое.