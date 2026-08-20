Поведение оценить объективно невозможно — Татьяна Фомченкова о введении новой отметки в школах

Школы с 1 сентября апробируют модель трёхуровневой оценки за поведение для учеников со второго по восьмой класс, тогда как отсутствие оценок и домашних заданий в первом классе представляет собой давно существующую систему работы, а не нововведение. Так обновления грядущего учебного года в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей прокомментировала депутат Законодательного Собрания Псковской области, директор гимназии имени Софьи Ковалевской в Великих Луках Татьяна Фомченкова.

Депутат отметила, что у педагогов с многолетним стажем так называемое нововведение по началу вызывает удивление. «На протяжении многих лет первый класс остаётся безотметочным, и это видно в журнале по всей России, — подчеркнула Татьяна Фомченкова. — Также в первом классе педагоги всегда не рекомендовали давать детям домашние задания». При этом она добавила, что за три-четыре урока учителя не могут научить ребёнка читать и писать, если он дома не повторит пройденное.

«Поэтому в лёгкой игровой форме, чтобы всё-таки ребёнка научить, учителя выходят из положения, — указала собеседница ПЛН. — Это не такая обязательная домашняя работа, но родители понимают свою ответственность: чтение книг — принцип жизни». Татьяна Фомченкова добавила, что в этой системе всё зависит от педагога, и молодые специалисты испытывают сложности с дозировкой урока и выбором системы поощрения, которую опытные учителя передают новым внутри школы.

Касательно введения оценки за поведение (образцовое, допустимое, недопустимое) для учащихся со второго по восьмой класс, депутат заявила, что её школа выступает флагманом апробации этой модели в Великих Луках. «Пока мы не начнём работать и не поймём, какие будут подводные камни, во что это в конце концов будет выливаться, — обозначила Татьяна Фомченкова. — А на самом деле поведение оценить объективно, честно говоря, невозможно, здесь всегда будет какой-то присутствовать субъективизм». При этом она подтвердила, что ей нравится эта идея, так как современному поколению не мешало бы думать о своём поведении.

Говоря о школьной дисциплине, Татьяна Фомченкова заметила, что не видит больших сложностей с поведением учащихся. «В девяностые годы дисциплина была намного хуже, а сейчас дети на уроках сидят и ведут себя хорошо, на переменах нормально, — сказала она. — Этот цифровой мир, который подарили им взрослые, они в нём плавают и купаются, как умеют».

Депутат указала, что в современном мире у детей хорошее, широкое правовое поле, но всё меньше обязанностей и зон ответственности. «В такой ситуации оценка за поведение, наверное, могла бы быть стимулом, — заверила Татьяна Фомченкова. — Я бы не сказала, что это поколение хуже или лучше. Это хорошие, нормальные дети, которые проживают ту жизнь, которую им подарил этот мир».