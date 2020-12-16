Общество

Псковичам напомнили, как оперативно получить консультацию по COVID-19

Проконсультироваться и узнать результаты тестирования на короновирус можно у специалистов «горячей линии». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГБУЗ «Псковская городская поликлиника №3».

Для получения консультации псковичам необходимо обратиться в колл-центр городской поликлиники №3 по номеру телефона 8 (8112) 299-028

Задать вопросы, связанные с COVID-19, а также уточнить результат тестирования можно по единому номеру 122.

Также можно обратиться на «горячую линию» комитета по здравоохранению Псковской области по номеру 8-800-444-10-41.