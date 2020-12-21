Общество

В Псковской области ужесточат ограничения в случае их массового нарушения в новогодние праздники

Если введенные на время новогодних праздников ограничительные меры будут нарушаться, ужесточение последует моментально, предупредил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Контроль будет жестким, поэтому всех призываю не рисковать ни здоровьем, ни бюджетом», - сказал он в еженедельном видеообращении к жителям региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Понятно, что в таких условиях мы не можем встречать новый год в полноценном, привычном для всех нас режиме. Более того, нужно думать о будущем. Областная экономика не выдержит еще одного локдауна, и это будет удар, последствия которого мы все ощутим на несколько лет вперед. Поэтому все решения мы принимали максимально аккуратно, балансируя между необходимостью защитить здоровье жителей и сохранить рабочие места», - пояснил губернатор.

Он напомнил, что в ночь с 31 декабря на 1 января, в Рождество с 6 на 7 января и Старый Новый год с 13 на 14 января все заведения общепита должны быть закрыты уже в 21.00. Также, подчеркнул глава региона, введен запрет на проведение новогодних корпоративов, даже на территории предприятий и организаций.