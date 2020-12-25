Общество

425 человек за сутки заразились коронавирусом в Псковской области

425 новых случаев коронавируса выявлено в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Дополнительных очагов не зарегистрировано, в действующих — плюс 12 заболевших. Ситуация остается напряженной. Берегите себя и соблюдайте все меры противовирусной безопасности», - сказал глава региона.

Всего проведено 203 тысячи 283 исследования на COVID-19, в том числе 1 тысяча 460 тестов за сутки. Подтвердились 21 тысяча 320 случаев заражения. Выздоровели 10 тысяч 592 человека (+297), умерли 97.