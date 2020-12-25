Общество

Транспортная полиция проведет профилактические рейды на псковских железнодорожных объектах

Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная зима» проведет Псковский ЛО МВД России на транспорте в период с 28 декабря по 10 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, цель мероприятия - предупреждение и пресечение беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта, профилактика детского травматизма, пресечение и профилактика правонарушений несовершеннолетних в период проведения зимних каникул.

Для этого сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте будут проводить профилактические рейды на объектах ж/д транспорта Пскова и Псковской области.

Сотрудники транспортной полиции призывают родителей усилить контроль за проведением свободного времени своих несовершеннолетних детей и напоминают, что на железной дороге запрещается: