Общество

Александр Котов: Система здравоохранения небезупречна

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 28 декабря заявил, что система здравоохранения небезупречна.

«В целом система здравоохранения в нашем регионе справляется со всеми задачами, в том числе с проблемами, связанными с распространением коронавируса, - сказал он. - Я не с Луны свалился, вижу, что происходит вокруг. Вижу обращения граждан, которые поступают к нам. Есть много частных отдельных случаев, которые нас заставляют задуматься о том, как эта система здравоохранения организована и работает у нас в регионе. Но это не значит, что крах, катастрофа, и что граждане должны опасаться, что в случае чего они не получат необходимую медицинскую помощь. Это совершенно не так».

Александр Котов отметил, что много частных случаев, на основании которых можно сделать вывод о том, что система здравоохранения небезупречна. «Проблема не в медицинских кадрах, не в оснащении медицинских учреждений, проблема лежит в системе организации здравоохранении», - добавил он.