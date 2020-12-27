Общество

«Горячее сердце» получил пскович из рук губернатора

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился 28 декабря с лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» Иваном Степановым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Молодого человека удостоили всероссийской награды за спасение в прошлом году тонущего ребенка. 15-летний Иван Степанов, услышав крики о помощи, бросился в воду с плотины, чтобы спасти попавшего в водоворот мальчика. Иван не только вытащил ребенка из воды, но и оказал пострадавшему первую помощь.

Глава региона поблагодарил студента Псковского агротехнического колледжа за смелость и вручил диплом, нагрудный знак «Горячее сердце», а также книгу, где представлены другие героические поступки обладателей инициативы. «Уверен, что читать ее будет интересно. Вы одинаковые по духу с героями этой книги», - заметил губернатор и передал молодому человеку благодарственное письмо администрации региона и памятный подарок.

Иван Степанов отметил, что и награда, и личная встреча с главой региона для него оказались очень значимыми. «Я и не ожидал, что буду награжден. Тогда, я и не задумывался, насколько это может быть опасно. Но и сейчас поступил бы также», - заметил молодой человек.

Напомним, что ранее жители региона в разные годы уже становились обладателями общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Так, например, в прошлом году лауреатами инициативы стали ученики лицея № 10 Великолукского района, которые спасли тонущую девочку.