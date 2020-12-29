Общество

Псковские медики рассчитывают на массовую вакцинацию от COVID-19 в ближайшее время

Медицинские работники Псковской областной инфекционной больницы в Instagram-аккаунте рассказали, что рассчитывают на проведение массовой вакцинации от коронавируса в ближайшее время.



Фото: пресс-служба администрации Псковской области

«В настоящее время вакцинируются медицинские, социальные работники и педагоги. Вероятно, в ближайшее время будет начата и массовая вакцинация», - сообщили они, отвечая на вопрос подписчика.

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Также медики рассказали, что контактировать с людьми можно сразу после получения отрицательного теста на COVID-19. «Не забудьте провести генеральную уборку и обработку жилья», - добавили они.