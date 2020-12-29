Общество

Январь в Псковской области будет морозным и снежным

Морозным и снежным будет январь в Псковской области. Об этом сообщает Псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По данным ведомства, среднемесячная температура воздуха в регионе ожидается около нормы, тогда как месячная сумма осадков может превысить норму на 40%. Таким образом, в Псковской области прогнозируются обильные осадки в виде снега.

В первой половине месяца преобладающие дневные температуры прогнозируются в пределах -1…-6 градусов ºС. Преобладающие ночные температуры воздуха прогнозируются в пределах -5…-10 градусов ºС, в отдельные ночи возможно понижение до -12…-14.

Во второй половине месяца преобладающие дневные температуры: -2…-7 градусов ºС. Преобладающие ночные температуры воздуха прогнозируются в пределах -7…-12 градусов ºС, в отдельные ночи возможно понижение до -15…-18.

Уровни воды в реках, Псковском и Чудском озерах прогнозируются ниже многолетних значений для зимнего периода.

Установление полного ледостава на водоемах ожидается в первой декаде января 2021 года.

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Напомним, на данный момент принято распоряжение КЧС и ПБ администрации Псковской области «О запрете выхода населения на лед Псковского, Теплого и Чудского озер».