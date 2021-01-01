Налипание мокрого снега на провода ожидается в Псковской области 1 января

Налипание мокрого снега на провода ожидается в Псковской области в ближайшие два часа сегодня, 1 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.
«В ближайшие два часа и с сохранением в течение суток по Псковской области, начиная с южных районов, ожидается налипание мокрого снега на провода», - говорится в сообщении.
В связи с неблагоприятным погодным явлением областное ГУ МЧС России дало рекомендации для населения при налипании мокрого снега:
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.