Общество

В Дедовичах разберут 8 километров железной дороги

В Дедовичах разберут железнодорожные пути необщего пользования общей протяженностью 8166,9 метров. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, ПАО «ОГК-2» проводит открытый конкурентный отбор в электронной форме на демонтаж путей для филиала - Псковская ГРЭС (станция примыкания - Судома). Пути непригодны для дальнейшего использования.

Железнодорожный путь необщего пользования Псковской ГРЭС состоит из погрузочно-выгрузочных путей, сливных путей, соединительных путей, вытяжного пути, деповского пути. Подрядчик должен демонтировать железнодорожные пути и складировать металлолом на склад заказчика, восстановить автодороги после демонтажа конструкций переездов, выполнить сбор, транспортирование и обезвреживание шпал. Также с списке задач значится выполнение рекультивации земель под железнодорожными путями, находящимися в субаренде (протяженность 2237 м.)

Работы проведут с апреля по август 2021 года.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 3 млн 614 тыс. 547,23 руб.