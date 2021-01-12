Общество

За сутки коронавирусом в Псковской области заразились 245 человек

245 случаев COVID-19 зафиксировано в Псковской области за прошедшие сутки. Всего коронавирусом в регионе заболели 26 тысяч 284 человека, сообщили в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Сразу два очага сняты с контроля Роспотребнадзора - Псково-Печерский монастырь и администрация Порховского района, - сказал глава региона. - Призываю не расслабляться после новогодних праздников и соблюдать все правила безопасности на рабочих местах».

За весь период пандемии в Псковской области проведено 225 тысяч 580 тестов на коронавирус, в том числе 1 тысяча 640 исследований сделано за минувшие сутки.

Выздоровели 13 тысяч 740 человек (+135), умерли 106 пациентов.