Общество

В решении вопросов медицинского, социального и пенсионного обеспечения помогла псковичам Елена Бибикова

Сенатор Российской Федерации от Псковской области Елена Бибикова провела дистанционный прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Псковичи обратились к сенатору с вопросами, касающимися сферы медицинского, социального и пенсионного обеспечения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

В частности, Елена Бибикова дала конкретные и подробные разъяснения по вопросам начисления пенсии при наличии трудового стажа в Белоруссии, пояснила порядок начисления единовременных денежных выплат в зависимости от группы инвалидности и обеспечения протезно-ортопедическими изделиями. На большую часть вопросов псковичей сенатор дала ответы в ходе приема.

По итогам приема граждан на особом личном контроле Елены Бибиковой вопрос о медицинском обеспечении семьи инвалидов, а также коллективное обращение владельцев садовых участков СНТ по улице Линейной. Данный вопрос, отметила парламентарий, требует дальнейшей всесторонней проработки.

Отметим, в январе 2021 года приемы граждан также проводят депутаты областного Собрания и городской Думы.