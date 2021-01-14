Общество

В Пскове сегодня чествуют сотрудников следственного управления

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 15 января, принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном 10-летию основания Следственного комитета РФ. Глава региона поздравил сотрудников и ветеранов регионального ведомства со знаменательной датой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

«10 лет - срок сам по себе немалый, но история вашего ведомства гораздо богаче. Ваши предшественники искали преступников, распутывали сложнейшие ситуации, принося международную славу российскому следствию. Отдельные слова благодарности я бы хотел сказать за ту работу, которая проводится в Псковской области в рамках проекта "Без срока давности". По поручению президента РФ были рассекречены архивные документы, много материалов было передано из регионального архива. Это крайне важно для наших ветеранов, а также для будущих поколений, чтобы преступления нацистов, совершенные на территории Псковской области не оставались безнаказанными. Правовая оценка должна быть дана деяниям даже тех, кого уже нет», - отметил Михаил Ведерников во время выступления перед сотрудниками СУ СК РФ по Псковской области.

Также глава региона выразил слова признательности ветеранам ведомства, которые передают опыт молодым сотрудникам. Всех представителей регионального управления от имени жителей региона он поблагодарил за профессионализм, принципиальность, трудолюбие, честность, пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов по службе.

В свою очередь руководитель СУ СК РФ по Псковской области Петр Крупеня поблагодарил губернатора и региональную администрацию за активную совместную работу по различным направлениям. За 10 лет следственными органами СК РФ по Псковской области расследовано порядка 7 тыс. преступлений, в том числе почти 3 тыс. из них - тяжкие и особо тяжкие. Совместно с представителями других силовых ведомств на территории региона удалось раскрыть более 300 преступлений прошлых лет, а также возместить более 80% значительного ущерба бюджету региона.

В завершение мероприятия руководитель СУ СК РФ за «содействие в решении возложенных на СК РФ задач, активную работу по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, верность традициям российского следствия» вручил Михаилу Ведерникову ведомственную медаль «За содействие».

Также Петр Крупеня передал памятные награды в честь 10-летия ведомства ряду сотрудников регионального управления. Михаил Ведерников вручил представителям СУ СК РФ по Псковской области почетные грамоты губернатора, а также благодарственные письма администрации Псковской области.