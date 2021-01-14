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Скончалась экс-директор Псковской областной филармонии Галина Иванова

Коллектив Театрально-концертной дирекции выражает искренние соболезнования родным и близким экс-директора Псковской областной филармонии Галины Ивановой, которая скончалась на 73-м году жизни.

«Галина Александровна завоевала любовь и уважение всех, кто ее знал. Она была человеком искренне преданным своему делу! Ансамбль русской музыки "Псков" и Псковская областная филармония были её детищем. Коллеги отзываются о Галине Александровне как о теплом человеке, болеющим душой за каждого работника в коллективе, за творческую составляющую и за все хозяйственные вопросы. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда!» - отметили в ТКД.

Галина Иванова родилась в деревне Килино Островского района. Окончила Псковское областное культурно-просветительное училище. В 1971-1990 годах заведовала клубом Псковского завода аппаратуры дальней связи. В 1986 она окончила высшую школу культуры профсоюзов. В 1992 году окончила Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. В 1990 году была избрана заместителем председателя Псковского отделения Всероссийского музыкального общества.

Галина Иванова была инициатором проведения в Псковской области фестивалей культуры по популяризации творчества М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова.

С 1994 года принята на должность художественного руководителя Псковской областной филармонии. Но наиболее полно ее организаторский талант, творческий потенциал созидателя, инициатора художественных идей проявился в должности директора филармонии, которую Галина Иванова заняла в 1996 году. В 2003 году ей было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ».