Общество

Россияне смогут узнавать результаты теста на COVID-19 через портал госуслуг

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос использования портала госуслуг для уведомления граждан о результатах тестов на наличие коронавируса и записи на вакцинацию, передает «Интерфакс».

Путин утвердил перечень поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектом, состоявшегося 23 декабря.



Согласно перечню, опубликованному на сайте Кремля, правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» поручено обеспечить возможность использования гражданами на альтернативной основе электронных документов при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг без обязательного предоставления документов на бумажном носителе.



До 1 февраля поручено «проработать вопросы использования портала государственных услуг для уведомления граждан о результатах тестирования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также для записи населения на вакцинацию против указанной инфекции».