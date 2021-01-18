Общество

Макеты официальных символов 11 муниципалитетов утвердил Геральдический совет Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 18 января, провел заседание Геральдического совета, на котором продолжилась работа по разработке и утверждению официальной символики муниципальных образований. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в совещании приняли участие первый заместитель губернатора Вера Емельянова, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, представители органов исполнительной власти, в режиме видеоконференцсвязи - руководство всех муниципалитетов.

Глава региона напомнил, что этот вопрос был детально рассмотрен с главами районов на предыдущем заседании совета в начале декабря, и акцентировал внимание на значении официальной символики: «Это направление имеет исключительно высокую общественную значимость. Более того, это наша общая ответственность перед многовековой историей Псковской земли, перед десятками поколений жителей, которые способствовали ее процветанию и росту. Если нет серьезного отношения к своему прошлому и традициям, то сложно говорить о крепком фундаменте для развития».

Он поблагодарил тех, кто провел работу по разработке и утверждению геральдических символов. Если в декабре в Государственный геральдический регистр внесены только 8 районных флагов, то сейчас этот перечень дополнили еще 10 макетов, требующих рассмотрения и оценки.

Особое внимание, по словам губернатора, разработке символов стоит уделить руководству Печорского, Себежского, Гдовского, Островского и Новоржевского районов. «В соответствии с рекомендациями Геральдического совета при президенте, символику этих районов следует вернуть историческим владельцам - городским поселениям. Такие рекомендации, безусловно, носят добровольный характер, но призываю прислушаться к позиции Геральдического совета при президенте, присоединиться к общей работе, убрать спорные моменты, которые в будущем могут привести к разногласиям между муниципалитетами», - заметил глава региона.

В продолжение заседания были рассмотрены и утверждены герб и флаг Порховского района. И. п. главы муниципального образования Ольга Иванова рассказала, что основным элементом официальной символики стал золотой каменный замок в виде двух башен. За основу был взят исторический герб, принятый более 200 лет назад. Проекты официальных символов ранее были одобрены на общественных слушаниях, а также утверждены решением районного Собрания депутатов. В ближайшее время документы для госрегистрации символики этого района направят в Геральдический совет при президенте России.

На рассмотрение Геральдического совета также были вынесены и макеты флагов Великих Лук и девяти муниципальных образований (Бежаницкий, Дновский, Куньинский, Новосокольнический, Палкинский, Усвятский, Дедовичский, Плюсский, Пушкиногорский районы). Их представил директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин. По итогам обсуждения члены Совета единогласно проголосовали за их утверждение. На сессиях районных представительных органов должны быть приняты муниципальные положения о флагах. Там, где на местном уровне такие положения уже утверждены, документы для государственной регистрации сразу направят в Геральдический совет при президенте РФ.

Михаил Ведерников по итогам обсуждения напомнил, что районы уже провели большую работу в части утверждения официальной символики, и призвал глав завершить ее в первом полугодии текущего года.

Напомним, что в настоящее время внесены в Государственный геральдический регистр РФ и флаги 8 муниципалитетов (Псков и Великолукский, Гдовский, Невельский, Опочецкий, Псковский, Пустошкинский, Пыталовский районы). Флаги еще трех районов находятся на рассмотрении Геральдического совета при президенте РФ. Кроме того, утверждены гербы 24 муниципальных образований Псковской области, четыре из них оказались заимствованы у городов и требуют замены.