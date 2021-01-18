Общество

Депутат Олег Брячак «отметил» день рождения в суде

Депутат Псковской городской Думы, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак «отметил» день рождения в суде. Об этом он сообщил на своей странице В Контакте.

«Приходится частенько слышать, что жизнь депутата хороша и беззаботна. Не всегда это так, если ты имеешь свое мнение и не боишься его открыто высказывать! Вот я, пятый год под следствием и встречаю свой день рождения в суде», - написал Олег Брячак.

Напомним, Олега Брячака обвиняют в незаконном получении кредита в «Россельхозбанке».