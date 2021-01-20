Общество

Поезд «Псков - Москва» будет ходить реже из-за неблагоприятной эпидобстановки

В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки меняется расписание движения фирменного поезда Псков – Москва. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

С 19 января по 20 апреля 2021 года (за исключением 23 февраля) отменяется курсирование поезда № 010Ч по вторникам.

Также отменяется поезд № 010А, следующий по маршруту Москва – Псков с 20 января по 21 апреля 2021 года (за исключением 24 февраля) по средам.