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Скончался архитектор Геннадий Мокеев, спроектировавший макет «Дома Святой Троицы»

Ушел из жизни архитектор, историк градостроительства, профессор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, академик архитектуры, член президиума Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, член Союза писателей России Геннадий Мокеев. Об этом сообщила в фейсбуке директор историко-краеведческой библиотекой им. И. И. Василева Людмила Русанова.

Фото: www.blagopskov.ru

Геннадий Мокеев - автор многочисленных графических реконструкций архитектурного облика Пскова, Новгорода, Смоленска, Суздаля, Владимира, Можайска. Являлся первым специалистом, который озвучил православную идею возрождения города Пскова как Дома Святой Троицы. По его мнению, псковичи использовали прообраз небесного Престола Святой Троицы и 24 престолов белых старцев-судей в качестве умозрительного образца для создания его земного отражения в архитектурно-символических формах, 25 белоснежных храмов-престолов комплекса Дома Святой Троицы.

Макет «Дома Святой Троицы», созданный по проекту Геннадия Мокеева несколькими мастерами в масштабе 1:88 и открытый для осмотра в колокольне Троицкого собора, изображает древний Псковский кремль и Довмонтов город в формах XV века и представляет редкое по тонкой проработке произведение архитектурно-композиционного моделирования. Уникальность этого макета определена тем, что подобная реконструкция центра Пскова в таком крупном масштабе прежде никем не выполнялась, отмечается в сообщении.

Последняя книга Геннадия Мокеева, посвященная Пскову - «Святыни Вечевого Пскова» - вышла в 2018 году.