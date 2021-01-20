Общество

Дети мерзли в неотапливаемом детском саду в Великолукском районе

В результате сбоя в работе котельной в деревне Иваново Великолукского района в детском саду «Малышок» замерзали дети, следует из обращения, опубликованного на сайте губернатора Псковской области.

«На прошлой неделе температура воздуха в приемной составляла 16 градусов, в игровой группе - 18 градусов. Батареи при этом даже не были теплыми. Как так можно? Ведь это же маленькие дети», - написала женщина.

Председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов пояснил, что в работе котельной в деревне Иваново произошел сбой, в связи с чем привлекли обслуживающую организацию МУП «Райэнергоремонт». «Для нормализации температурного режима в образовательных учреждениях деревни Иваново были приняты оперативные меры. Вопрос соблюдения температурного режима находится на контроле в управлении образования администрации Великолукского района», - отметил Александр Седунов.

В управлении образования администрации Великолукского района Псковской Ленте Новостей пояснили, что в настоящее время ситуация с отоплением детского стада стабилизируется.

Дополнительную информацию по работе и организации образовательной деятельности детского сада «Малышок» в деревне Иваново можно получить по телефонам: 8(81153) 3-33-36 и 8(81153) 5-76-39.