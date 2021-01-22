Общество

Более 16 тысяч горячих обедов получили псковские медики «красных зон»

Псковский волонтерский центр «Единой России» под руководством секретаря регионального отделения партии Александра Козловского оказывает помощь жителям области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии, активисты в период пандемии ежедневно обеспечивают горячим питанием медицинских работников «красных зон» практически во всех муниципальных образованиях.

Порядка 16 тысяч горячих обедов уже получили медицинские работники, борющиеся с коронавирусом. В меню обеда: второе блюдо, салат, хлеб.

Кроме того, волонтеры за месяц передали более 660 продуктовых наборов для медиков «красных зон» региона.

В Пскове добровольцы, в числе которых депутаты фракции «Единая Россия», доставляют горячее питание медикам ковид-центра, городской больницы, городской инфекционной больницы, а также сотрудникам скорой помощи.

Секретарь Псковского городского отделения партии, глава Пскова Елена Полонская вместе с активистами передала горячие обеды для сотрудников Псковской станции скорой медицинской помощи.

«Ежедневно, в том числе в выходные и в праздничные дни, партийные волонтеры поставляют горячее питание в медицинские учреждения Пскова для сотрудников, борющихся с коронавирусом. Мы таким образом выражаем свою благодарность медицинским работникам, поддерживаем их в трудную минуту. Сегодня именно от них зависит здоровье жителей нашего города и региона», - отметила Елена Полонская.

По словам старшего врача смены Псковской станции скорой медицинской помощи Светланы Мосиной, сотрудники очень благодарны волонтерам за такое внимание. «Это очень приятно, что на нас обращают внимание. Волонтеры привозят очень вкусные обеды», - рассказала она.

В Великих Луках каждый день полноценные домашние обеды получают порядка 100 медицинских работников. К волонтерскому центру «Единой России» присоединились общественные советники главы города. Так, советник Андрей Ульянов помогает в разгрузке и доставке горячих обедов для медиков, работающих в «красной зоне».

«Помогать врачам в период пандемии это хорошая инициатива партии. Я тоже не хочу оставаться в стороне и присоединился к волонтерскому центру "Единой России". Полезные дела заразительны»,- подчеркнул он.

Практически во всех районах области медицинский персонал районных больниц и постов скорой помощи ежедневно получает горячие комплексные обеды.

Депутат Островского районного Собрания Владлен Небейголова активно включился в работу волонтерского центра и доставляет обеды медикам на станцию скорой помощи