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Фотофакт: Автомобили полиции и снегоуборочная техника прибыли на Октябрьскую площадь в Пскове

На Октябрьской площади в Пскове с утра 23 января появились автомобили полиции, а ближе к полудню подъехала снегоуборочная техника.







Напомним, в российских городах 23 января проходят несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», уже к 10 утра в различных городах были задержаны десятки человек.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона с просьбой «не вестись на политические манипуляции». В своем еженедельном видеообращении, в пятницу, 22 января, он заявил, что у него вызывают тревогу призывы принять участие в незаконных митингах 23 января.

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Как сообщалось ранее, в пятницу Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту призывов к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции в субботу, 23 января. Дело было открыто по статье 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей»). Как уточнили в СК, дело было заведено по результатам проверки многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников, размещенных в СМИ.