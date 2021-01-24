Общество

Экс-директор псковского предприятия оштрафован за неправомерные действия при банкротстве

Бывшего директора ООО «Весь Псков» в Псковском районе привлекли к административной ответственности за незаконное воспрепятствование деятельности конкурсного управляющего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура района установила, что в установленный законом срок экс-руководитель предприятия не предоставил конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, материальные и другие ценности.

В этой связи прокурор района возбудил в отношении мужчины дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве).

Арбитражный суд Псковской области привлек его к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.