Общество

Отменен запрет выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер

На акваториях Псковского, Теплого и Чудского озер образовалось устойчивое ледовое покрытие, в связи с чем отменен выход на лед. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: pixabay.com

Соответствующее распоряжение №1 «Об отмене запрета выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер» издала комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Псковской области

«Обращаем ваше внимание, что разрешен только выход на лед Псковского, Теплого и Чудского озер, выезд транспорта запрещен!» - добавили в ведомстве.