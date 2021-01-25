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Общество

Всем ребятам пример: кто из псковских ВИПов привился от COVID-19

26.01.2021 09:25|ПсковКомментариев: 5

Можно много говорить о пользе прививок, рассказывать о проведенных исследованиях и даже обещать вакцинированным скидки в магазинах. Однако человек остается животным социальным: один личный пример всегда эффективнее тысячи слов. Неслучайно все так ждали известий о том, привьется или нет президент Владимир Путин. Месяц назад он, наконец, заявил, что еще не поставил вакцину от коронавируса. Но при этом добавил, что соблюдает противоэпидемиологические требования и обязательно привьется, когда появится такая возможность. А что же наши местные ВИПы? Какой пример подают они нам сегодня, на начальном этапе массовой вакцинации?

 

Первый Спутник

Первую вакцину от коронавируса - «Спутник V», разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, - Минздрав России зарегистрировал в августе прошлого года, уже в начале сентября специалисты приступили к ее испытаниям.

Судя по всему, именно «Спутником» привился митрополит Псковский и Порховский Тихон: он заявил о том, что привился в середине октября - на этот момент вторую вакцину, «ЭпиВакКорона», только зарегистрировали. Именно митрополит Тихон стал, если не первым вакцинированным жителем региона, то вошел в число первых.

«Сейчас пик, растет заболеваемость, смертность. Я уже привился, у меня уже есть антитела к COVID-19, но все равно надо подавать пример. Сейчас вот ношу маску», - отметил митрополит.

В принципе, это было ожидаемо: во-первых, о том, что такое вирусы и вакцины, владыка Тихон знает не понаслышке - его мать была известным врачом-эпидемиологом. Во-вторых, стоит учесть общий фон этого решения: еще в апреле прошлого года в Интернете активно распространялись слухи о том, что глава Псковской митрополии заболел COVIDом (потом выяснилось, что он переболел воспалением легких, правда, на ногах), а в августе стало известно о том, что на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, игуменом которого является владыка Тихон, выявлен очаг заражения коронавирусом.

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Если глава митрополии уже сделал свой выбор, то глава региона пока только собирается прививаться: Михаил Ведерников в декабре переболел COVID-19, а значит, в его организме пока достаточно много антител. Собственно, в администрации пока активно в процесс вакцинации не включились, но, если вы подумали, что это из-за отсутствия позитивного примера, то вы ошиблись. «Из сотрудников администрации области прививку не сделал никто, потому что до вчерашнего дня (то бишь 15 января - от ред.) эта опция была доступна только для определенных категорий», - пояснил Михаил Ведерников.

Благими намерениями не тратить вакцину на себя любимого руководствуются и первые лица двух столиц Псковской области. По мнению главы администрации Пскова Александра Братчикова, следует принимать во внимание, что вакцины в Псковской области от коронавируса не так много, поэтому в первую очередь прививку необходимо делать тем, кто в группе риска. Кроме того, как и Михаил Ведерников, он относительно недавно переболел коронавирусной инфекцией, а значит, пока может защитить себя сам. «Антитела у меня уже есть. Буду учитывать рекомендации врачей, и позже будет видно, как правильно действовать», - сообщил Александр Николаевич в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове в конце декабря.

Глава Великих Лук Николай Козловский рассказал о том, планирует ли делать прививку от коронавируса, отвечая на вопрос одного из подписчиков в своем Instagram-аккаунте. «Я планирую сделать прививку от коронавируса на общих основаниях, по предварительной записи и без ущерба другим», - отметил он, намекая на то, что в первую очередь вакцину должны получить граждане из группы риска.

В России первую вакцину использовала императрица Екатерина II: в 1768 году она привилась от оспы. В память привития натуральной оспы Екатерине II было отчеканено 12 медалей с ее изображением и подписью «Собою подала пример».

Голосуют за!

Единодушны в своем отношении к вакцинам вообще и к прививкам от коронавирусной инфекции в частности и депутаты Псковского областного Собрания. Дом Советов издавна славится своей организованностью и дисциплинированностью по части прививок. Председатель законодательного собрания области Александр Котов признавался в конце прошлого года: «Я ярый сторонник всех прививочных кампаний. Я сделал прививку от гриппа и пневмококка, и обязательно, как только будет такая возможность, я буду делать прививку от коронавируса, потому что считаю, что только таким образом можно снизить возможные риски заболевания и как следствие - сохранить свое здоровье». Тем, кто еще сомневается в полезности прививочной компании, он советует почитать соответствующую литературу, отзывы тех, кто прививается, посмотреть на статистику и принять для себя решение.

К слову, именно сделанные прививки, скорее всего, помогли главе областного парламента перенести коронавирус в легкой форме. На данный момент Александра Котова защищают собственные антитела, однако в дальнейшем он планирует пройти вакцинацию.

Депутат Псковского областного собрания, заслуженный врач РФ, в прошлом главврач Псковской областной больницы Виктор Антонов также ни на минуту не сомневается в необходимости прививаться. «Почитайте учебники, - говорит он. - Даже не медицинские, а по истории: сколько миллионов людей вымирало от таких инфекций, как чума, холера, дифтерия, полиомиелит! Десятки болезней, о которых сейчас даже некоторые молодые доктора не знают. А почему их не стало? Только по одной-единственной причине: потому что шел длительный процесс вакцинации. Эти болячки уходили с большим трудом, и мракобесие, которое сегодня некоторые показывают, тоже было».

По его мнению, скептикам было бы полезно поговорить с теми, кто переболел ковидом - тогда, возможно, все вопросы исчезнут. К тому же, уверен Виктор Антонов, школа вирусологии Советского Союза и России - лучшая в мире, это признает даже ВОЗ, ну а те, кто имеют сомнения, - не более чем «вражьи голоса», преследующие свои политические и экономические интересы.

Что касается осложнений после вакцины, то Виктор Васильевич ссылается на свой врачебный опыт: отработав не одно десятилетие в медучреждениях, он не видел мощных постпрививочных последствий. «Да, бывают осложнения, но те, что описаны: температура повышается, боли головные, но это все проходящее, - успокаивает он. - Конечно, это мизерная доля от того результата, который мы ждем от вакцинации».

Депутат пока не привился, но планирует сделать это в ближайшее время. Для него даже вопрос такой не стоит - прививаться или нет: его болезнь обошла стороной, а вот жена перенесла коронавирус тяжело. «С трудом вытащили», - говорит он. Поэтому уверенно заявляет: «Конечно, прививаться!»

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«Если бы я не болел, я бы, может, задумался, стоит вакцинироваться или нет», - отвечает на наш вопрос о своем отношении к прививке от COVIDа экс-депутат Псковского областного Собрания, ныне депутат Псковской городской Думы Олег Брячак. Его логика такова: если есть антитела и иммунитет, зачем вводить в организм вирус повторно? Олег Брячак рассказывает: переболел месяца три назад, с температурой 37,5, находился в состоянии средней тяжести. «Я разговаривал с врачами, - добавляет депутат. - Они говорят, что у тех, кто вообще не ощутил на себе симптомы болезни, антитела не вырабатываются, и они повторно заболевают. А те, кто ощутил, у кого была температура, ломота, слабость, повторно крайне редко заболевают».

При этом главного справедливоросса Псковской области беспокоит больше даже не медицинская составляющая вопроса. Он подчеркивает: вакцинация - дело сугубо добровольное, причем перед тем, как прививаться, гражданам обязательно надо делать тест на антитела. «Самое главное - слово «паспорт», которое применяется к тем, кто вакцинирован, звучит очень кощунственно, - предупреждает Олег Брячак. - Паспорт - это удостоверение личности. Он может быть только один (или, если есть заграничный, - два). А то, что касается прививок, должно называться справкой, как всегда это было». Депутат уверен: нельзя допускать разделения общества по принципу наличия или отсутствия COVID-паспорта. «Это режет слух, не должно так быть», - говорит он.

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Коллективная работа

Позитивно встретили начало массовой вакцинации и владельцы псковских крупных предприятий. «Будем прививаться, когда появятся вакцины, - заверяет Игорь Савицкий, генеральный директор холдинга «NPN». - Причем это касается не только меня, но и всего коллектива». По словам предпринимателя, трудовой коллектив «ПЗМП» в каком-то смысле пионеры коллективной вакцинации: еще никто и не задумывался о прививках, а они уже звонили в администрацию, чтобы выяснить, кто отвечает за вакцинацию от COVID в регионе, планировали даже за свои деньги приобрести вакцину для коллектива. «Но ничего не получилось, - сетует Игорь Николаевич. - Чиновники покивали головами и ничего не ответили, так что будем вакцинироваться на общих основаниях».

Своим опытом поделился с нами и директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин. Его мнение тем интереснее, что в прошлом Юрий Юрьевич - врач-эпидемиолог. Как вы уже наверняка угадали, к прививкам он относится положительно, более того - всегда проводит соответствующую агитацию в трудовом коллективе. «Раньше мы всегда прививались против гриппа, - рассказывает Юрий Сорокин, - теперь - от коронавируса. На прошлой неделе мы начали вакцинацию, я думаю, в феврале, еще часть коллектива привьется. Работу ведем, объясняем людям, что это нужно, прививаться необходимо, и это, надеюсь, окажет реальную помощь в профилактике коронавирусной инфекции».

Руководитель одного из крупнейших псковских предприятий честно замечает, что не все сотрудники активно участвуют в прививочном процессе. «Как всегда, люди боятся заболеть, - объясняет он. - Эти страхи мешают, конечно. Но когда прививались к гриппу, желающих было 5-7%, от коронавируса хочет поставить вакцину больший процент людей». При этом, как подчеркивает, Юрий Сорокин, на «Псков-Полимере» все делают по уму: сначала делают анализ крови за счет средств организации. «Смотрим, есть ли антитела, какой титр, - говорит он. - Если врачи говорят, что с этим титром антител можно повременить делать прививку, так и делаем. А если титр слабый, маленький и есть вакцина, которую можно использовать для наших сотрудников, я предлагаю всем делать. Я в среду сдаю кровь, через два дня получу результаты, есть ли наличие антител, и после этого буду прививаться». Оказывается, Юрий Сорокин перенес в свое время коронавирус на ногах - это показали результата теста, который он сдавал в декабре. «Я сталкиваюсь с большим количеством людей - не встретиться с вирусом было невозможно, - поясняет он. - Тогда сдавал кровь по другому случаю, и вот, выяснилось, что бессимптомно перенес».

По вакцинам на предприятии договариваются централизованно с поликлиникой, уже столкнулись с дефицитом, но, как ожидает Юрий Сорокин, проблема эта будет решена, и все желающие смогут привиться - планка в 50-60% населения для Псковской области была бы, с его точки зрения, успехом для медиков.

Но даже если вы уверены в своем иммунитете (вне зависимости от того, приобрели вы его благодаря прививке или вследствие недавней болезни), расслабляться не стоит, считает Юрий Сорокин. «Иммунитет бывает незначительный, слабый, который не гарантирует защиту, - объясняет экс-врач. - Напряженный же иммунитет гарантирует, что какое-то время - для каждого человека оно индивидуально - вы защищены. Но даже сделав прививку и получив иммунитет, надо быть аккуратными и продолжать соблюдать меры профилактики: носить маски, избегать без надобности общественных мест с большим скоплением людей, мыть с мылом руки минимум 20-40 секунд несколько раз в день».

По данным на 25 января в Псковской области первый этап вакцинации от COVID-19 прошли порядка 1 тысячи человек, полностью завершили вакцинацию около 200 человек.

Я укола не боюсь

В первую очередь массовая вакцинация, начавшаяся в Псковской области неделю назад, коснулась, конечно же, медиков, которые в большинстве своем ждали этого момента с нетерпением.

Депутат Псковского областного Собрания, главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева недавно переболела коронавирусной инфекцией, поэтому пока прививку делать не будет: возможно, у нее обнаружатся антитела к COVID - в таком случае вакцинация не нужна.

Но она с самого начала внимательно наблюдала за клиническими испытаниями «Спутника V». «Массовое использование - это определенный протокол, и если вакцина не пройдет этот протокол, то она не будет массово использоваться, - подчеркивала она в одном из разговоров с журналистами. - Хочу сказать для сомневающихся, не доверяющих: Россия разработала вакцину от Эбола, которая успешно применяется. Я верю в наших вирусологов, я считаю, у них все должно получиться».

По ее словам, в Островской больнице вакцинация уже стартовала. «Тема актуальная, и в ней ничего плохого нет, - уверяет Ирина Богачева. - Это первая волна вакцинированных из числа медработников и педагогов». Для некоторых из них возможность прививки стала своего рода моментом истины: одни выяснили, что у них есть антитела к вирусу, а у одного из педагогов выявили COVID-19 в активной фазе.

По мнению руководителя областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Ирины Сивачёвой, прививка от коронавируса - это обязанность каждого гражданина Российской Федерации. В беседе с журналистом радио «Эхо Москвы» в Пскове Любовью Кузнецовой она четко обозначила свою позицию: «У меня доверие ко всем вакцинам, которые выработаны в нашей стране, в том числе и к этой. Однозначно. Даже не обсуждается. Наши вакцины все работают нормально. Даже вакцина против гриппа, которой люди не особо любят прививаться, работает хорошо. Благодаря вакцинации у нас смертность снизилась - не было такой, как в 2009 году». Она говорит, что можно рекомендовать эту вакцину, можно ругать ее, но в случаях циркуляции респираторных вирусов, подобных COVID-19, люди должны быть защищены достаточно серьезно.

Осторожен в своих оценках врач Псковской городской станции скорой медицинской помощи, депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук: он считает, что пока недостаточно данных для того, чтобы строить прогнозы и принимать решения относительно вакцины. Он объясняет, что под «второй волной» вируса подразумеваются не более поздний период по времени период заболеваний, а тот момент, когда люди, которые уже переболели, начинают болеть снова (в ряде источников есть данные, что некоторые люди повторно заболевают подтвержденным ковидом спустя три месяца). «Вакцина дает то же самое, что и болезнь, - говорит врач. - То есть в той или иной степени иммунитет».

Что же, большинство псковских «лидеров мнений» или уже вакцинировались, или планируют сделать это в ближайшее время после получения результатов анализов на антитела.

Обычные жители региона прививаться пока не торопятся. Псковская Лента Новостей на разных интернет-площадках неоднократно проводила опросы на тему «Планируете ли вы прививаться от коронавируса»: порядка половины опрошенных давали неизменно отрицательный ответ. Свежий опрос, размещенный нами в группе ВКонтакте, показал, что количество тех, кто добровольно желают принять участие в вакцинации, по-прежнему мало - около 9%. Подавляющее большинство (44% опрошенных) не будет прививаться ни при каких условиях, 17% привьются только после того, как вакцина пройдет все необходимые исследования. Неопределившихся - 13%. Уже привитых - 1,8%.

Слово «иммунитет» происходит от латинского immunitas - «освобождение». По ходу, мы снова все по-разному поняли, что такое свобода...

Елена Никитина

Теги: #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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