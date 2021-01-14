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Общество

COVIDная метка

14.01.2021 09:59|ПсковКомментариев: 1

Провожая 2020-й, мы все дружно загадывали у елочки, чтобы коронавирус остался в нем, однако то ли плохо мечтали, то ли зараза больно живучая, но вот уже середина января нового, 2021-го, а проклятый COVID никуда не делся, оставаясь главным ньюсмейкером нашей «палаты №6». Остроты старой теме добавили дискуссии о начале выдачи россиянам COVID-паспортов и вчерашнее заявление Владимира Путина о старте массовой вакцинации со следующей недели.

 

Пока одни настаивают, что правила современного этикета требуют при рукопожатии обязательно говорить «Привит!», другие звонят во все колокола, предупреждая о возможной дискриминации по этому самому прививочному признаку. Судя по данным опроса, проведенного ТГ-каналом Незыгарь, пока вторых больше, чем первых: 62% участников анонимного опроса выразили отрицательное отношение к «ковидным паспортам», а 20% и вовсе не понимают, что это за птица такая (общее количество голосовавших - 55043 человека). А как относятся к этой инициативе в Пскове? Мы побеседовали с врачами, политиками, общественниками, представителями турсферы. Спойлер: все сложно.

«Задушить» вирус

У псковских медиков, которые согласились озвучить свою позицию, идея паспортов вызывает позитивный отклик. Для них это не предмет споров, а привычная практика: сделал прививку (любую, речь идет не только о ковиде) - зафиксируй это документально. Так удобнее всем: и врачебным учреждениям, и учебным, и, что важно, самому вакцинированному.

Тем более что сейчас этот документ предлагается оформить в электронном виде. Депутат Псковского областного Собрания, главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева поддерживает идею двумя руками и подчеркивает: разговор идет не о бюрократии, а о безопасности.

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Сама она прививку пока делать не будет: только что переболела, возможно, у нее обнаружатся антитела к COVID - в таком случае вакцинация не нужна. «Если бы я не переболела и, допустим, собралась бы куда-то ехать, я бы только заинтересована была, чтобы у меня был документ, подтверждающий, что я привита», - говорит она и уверенно заявляет: да, ковид-паспорт оформлять планирует, про то, что можно сделать это на сайте госуслуг, уже слышала.

«На сегодняшний день у нас в больнице привили пока 15 человек, в ближайшее время еще будем прививать людей - тема актуальная, и в ней ничего плохого нет, - уверяет Ирина Богачева. - Это первая волна вакцинированных из числа медработников и педагогов». Для некоторых из них возможность прививки стала своего рода моментом истины: одни выяснили, что у них есть антитела к вирусу, а у одного из педагогов выявили COVID-19 в активной фазе.

Фото: РБК

В российском парламенте к перспективе появления нового документа относятся по-разному. В частности, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась против документа, который несет риски дискриминации людей, разделяя их на привитых и не привитых. Введение ковид-паспортов приведет  к еще одному виду дискриминации  и появлению «новых изгоев» - в этом уверен и  глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, о чем он написал в своем Telegram. «Любой вид формализации жизни человека и контроля над ней, не продиктованный жесткой необходимостью, есть разновидность подавления человека. Жесткой необходимости в таких паспортах нет. Значит, можно - и нужно - без них обойтись», - считает сенатор. Согласен с этим и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов. По его словам, риски от введения ковид-паспортов, с точки зрения ограничения и нарушения основных прав и свобод граждан, в России крайне велики.

Я календарь переверну...

Корь, грипп, краснуха, туберкулез, гепатит B - от этих болезней нас сейчас прививают чуть ли не с колыбели, следуя национальному календарю профилактических прививок. В середине декабря премьер-министр Михаил Мишустин дал российскому Минздраву поручение внести в этот документ и вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. Это значит, что прививать от коронавируса нас будут в рамках программы обязательного медицинского страхования, бесплатно.

«Противники вакцинации были всегда, но жизнь уже давно все поставила на свои места, национальные календари прививок в наши дни существуют во всех государствах, - говорит главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Псковской области Ираида Сивачева. - Решение вопроса относительно инфекционных болезней известно: это вакцинация. Известно, что те, кто был привит от пневмококковой инфекции, особенно люди из группы риска, заболевали ковидной пневмонией, но она протекала в средней степени тяжести, самое главное - без летального исхода, без серьезных осложнений, что принципиально важно для людей, у которых масса сопутствующих заболеваний. Вопрос сейчас лишь в том, когда мы сможем получать достаточное количество вакцины».

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Главврач Центра профилактики и борьбы со СПИД считает, что отношение к вакцине от COVID будет такое же, как и к другим прививкам в рамках национального календаря. Это вопрос времени. По ее словам, многие мамы и бабушки, прежде резко отрицательно относившиеся к идее вакцинации, сейчас пересмотрели свои взгляды и спокойно приводят детей на плановые прививки. «В 90-е годы у нас была эпидемия дифтерии, - вспоминает Ираида Сивачева. - Людей погибло столько, сколько, допустим, от локальной войны. Тогда и вакцина была, но масса людей выступала против вакцинации. Но, столкнувшись с болезнью, они стали по-другому относиться к прививке».

По мнению псковского медика, COVID-паспорта в сложившейся ситуации - правильное решение. Конечно, в том, как оно будет реализовано, есть свои нюансы, которые пока сложно предсказывать: в каждом регионе, государстве - своя специфика, свое течение эпидемии, свои способы противостояния инфекции. COVID-19 пока до конца не изучен, но если есть возможность защититься от него, конечно, надо ею пользоваться, уверена Ираида Сивачева. Ну а от рисков разделения на привитых и не привитых как инструмента социальной дискриминации, с ее точки зрения, россиян защищает Конституция РФ, где прописано в том числе право на свободу передвижения и выбора места пребывания. Не исключено, что путешественникам паспорт вакцинированного как раз поможет избежать многих процедур и ограничений, которые многим россиянам уже порядком надоели.

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На все четыре стороны

Больше всего вопросов идея COVID-паспортов вызывает у тех, кто любит путешествия и не любит прививки. С нетерпением ожидая открытия границ, они вместе с тем негодуют: неужели Греция, Куба, Чехия, даже такая родная Эстония накроются медным тазом, и останутся из всех направлений Опухлики да Камно? Ладно мы, простые жители, а что же будет с туротраслью Псковщины, доходами от которой еще лет десять назад собирались озолотить регион?

Паниковать преждевременно, считает директор турбюро «Континент» Светлана Баранова: на данный момент мы можем лишь строить предположения о том, к чему может привести появление COVID-паспортов. Туризму сейчас и без этих паспортов ох как непросто живется! Примеров - масса. Приехала на новогодних каникулах группа «Псков-Великий Новгород» (наши города часто объединяют в одну поездку: история общая, памятники схожие, расстояние между ними всего-то около 200 км). Принимающие группу весь первый день посвятили не экскурсиям, а оформлению медицинских документов, потому что в Великом Новгороде требовали тест, который действует три дня. Вот и отправились туристы не в Кром, а в медучреждение. Слава Богу, что у всех оказались хорошие тесты, и они смогли всей группой продолжить свое путешествие.

А каких нервов стоила нашим землякам новогодняя поездка в Турцию? Им лететь в понедельник, а в пятницу поздно вечером туроператоров поставили перед фактом: Турция принимает только с ПЦР-тестами. Хорошо, что власти пошли гостям навстречу и отложили свое решение до 30 января.

Еще пример: из Пскова в кавказские Минеральные Воды летает прямой самолет. Казалось бы, чего проще: организуйте туры для скобарей к теплому солнышку! Но в Ставропольском крае действует строгий барьер: приехав сюда, вы должны отсидеть 14 дней на карантине. Отличное начало экскурсионного отдыха, не правда ли? Да такому туру цены нет!

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Псковичи уже и забывать начали, как выглядит море, но пока еще помнят, как выглядят деньги (тьфу-тьфу-тьфу!). И считают: чтобы отправиться на юга семьей из четырех человек, придется дополнительно потратить на COVID-индульгенцию порядка 10000 рублей (стоимость ПЦР-теста 2500 рублей умножаем на четверых). Люди прямым текстом в турагентствах говорят: мы не готовы деньги на ветер пускать. Тесты, мазки, паспорта - как ни назови, выложить придется свои кровные, честно заработанные.

«Таких ситуаций, в которые нас сейчас ставят, очень много, - признается Светлана Баранова. - Будет ситуация - будем решать. Нашу деятельность контролирует Роспотребнадзор и Федеральное агентство по туризму. В наш адрес от них никаких официальных распоряжений или инструкций не поступало. В настоящий момент все действующие ограничения по въезду в иностранные государства есть на сайте Федерального агентства. Ничего нового там пока не появилось».

Дело за вакциной

Впрочем, самое важное в истории с COVID-паспортами для вакцинированных - не столько официальные заявления, сколько степень их соответствия действительности. Не желаемой, а реальной - той, которую покажут статистические наблюдения за привитыми. Так считает врач скорой помощи, депутат Псковского областного собрания Артур Гайдук

Он напоминает, что сама по себе практика выдачи документов по результатам вакцинирования не является чем-то из ряда вон выходящим, и делится эпизодом из своей биографии: когда он ехал работать в Анголу, то сделал вакцину от желтой лихорадки и получил соответствующий паспорт. Иначе его бы просто не выпустили в командировку. Такие правила существуют и для въезда в другие государства: перед поездкой в ряд азиатских стран рекомендуют делать прививку от бешенства, а путешествие в Латинскую Америку невозможно без вакцинации от брюшного тифа.

Правда, в случае с желтой лихорадкой был точно известен срок действия вакцины (она пожизненная), чего нельзя сказать о существующих на данный момент прививок от COVID-19. Как и сам вирус, вакцины (и российские, и зарубежные) еще недоисследованы, научно-экспериментальных данных, в том числе о степени их эффективности, недостаточно.

На какой срок человек, привитый тем же «Спутником», получает защиту от «короны»? В сентябре прошлого года разработчики говорили, что после цикла вакцинации следующая ревакцинация потребуется не чаще чем раз в три года, в декабре директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург озвучил, что вакцинный препарат дает защиту на протяжении двух лет. Создатели вакцины Pfizer менее оптимистичны: они говорят о сроке 4-5 месяцев. При этом оценить возможные гарантии и «побочки» еще только предстоит. Опытным путем: привили, допустим, 1000 человек и наблюдают, сколько людей не заболело после вакцинации в течение года, полугода, трех месяцев. Работа сложная, долгая, планомерная, рассчитанная на обмен данными по всему миру.

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Артур Гайдук предполагает, что с учетом действующих карантинных мер в ближайшее время в мире сохранится практика въезда по результатам мазков. Отрицательный? - Добро пожаловать! И наличие прививки будет, возможно, дополнительным, но не основным принципом разрешения на въезд. Рассуждать сейчас о рисках введения COVID-паспортов, по его мнению, преждевременно, сродни гаданию на кофейной гуще.

Мы все прекрасно знаем: у нас есть Конституция, есть права человека, есть бесплатная медицина и образование. Но нет дыма без огня. Тысячи жителей столицы нашей родины перед Новым годом ознакомились с текстом указа мэра Москвы, в котором, в частности, был прописан пункт о том, что возможность использования социальной карты для бесплатного проезда в столичном транспорте (ее действие ранее было приостановлено для людей в возрасте 65+ и школьников) «возобновляется при условии вакцинации против коронавирусной инфекции».

В столичном департаменте здравоохранения позже уточнили, что «прививку делать не нужно, социальная карта будет разблокирована по окончании режима самоизоляции». Правда, при этом добавили, что раньше, без прививки, сделать это нельзя...

Елена Никитина

Теги: #эпидемия #коронавирус #прививки #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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