Общество

Псковский Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по качеству и безопасности молочной продукции

В Управлении Роспотребнадзора по Псковской области стартовала тематическая «горячая линия» по вопросам качества и безопасности молочной продукции и срокам годности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы о нормативных требованиях к молочной продукции, дадут рекомендации по выбору продуктов питания, условиям их хранения и срокам реализации, объяснят, куда нужно обращаться потребителю в случае обнаружения некачественного продукта в предприятиях торговли.

До 5 февраля 2021 года каждый желающий может получить бесплатную консультацию по телефону «горячей линии»: (8112) 66-20-69 в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (с понедельника по четверг), с 10:00 до 16:45 (по пятницам), обеденный перерыв с 13:00 до 13:45.

Территориальный отдел в г. Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах - (81153) 36-519.

Территориальный отдел в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах - (81151) 21-594.

Территориальный отдел в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах - (81152) 32-989.

В целях оперативного реагирования специалистов управления по фактам обнаружения некачественных продуктов питания в Роспотребнадзоре просят направлять обращения на сайт ведомства или по адресу: Псков, ул. Гоголя, д. 21а с указанием наименования пищевой продукции, места расположения торговой точки, наименования юридического лица или индивидуального предпринимателя.

С более подробной информацией по фальсифицированной и некачественной пищевой продукции граждане могут ознакомиться на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей (ГИС ЗПП).