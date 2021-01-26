Общество

О неприятных разговорах с облздравом рассказал псковский губернатор

Работа по стабилизации ситуации в системе здравоохранения Псковской области не даст быстрых результатов. Такое мнение высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Комитет по здравоохранению имеет со мной неприятные разговоры и выговоры тоже получает. Но хочу сказать, что система здравоохранения в регионе - одна из самых проблемных в стране, и можно к председателю комитета Марине Гаращенко по-разному относиться, но я ей благодарен за то, что она взвалила на себя эту ношу. Она приехала сюда из Москвы, с хорошей позиции, с хорошей зарплаты. И она не просто работает, а живет этой работой», - пояснил губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, они общаются и в час ночи, и два, и в три. «Хозяйство досталось тяжелое, и та работа, которая проведена по анализу ситуации в здравоохранении, по изменению ситуации, не даст быстрых результатов. Очень много обращений, понятно, что здравоохранение - тема номер 1, и мы с ней разбираемся в ручном режиме», - сказал губернатор.

Также он заявил о необходимости повышения культуры общения медиков с населением и признал, что в определенной степени коронавирус показал истинную ситуацию в здравоохранении. В то же время есть и «плюсы». «У нас появилась очень современная инфекционная служба. На этой неделе открываем детское инфекционное отделение. Они снимают нагрузку с других учреждений. Коронавирус когда-то пройдет, но там все равно будет, чем заниматься», - отметил губернатор. Он добавил, что в данных учреждениях можно на высочайшем уровне проводить диагностику, что немаловажно для региона.