Общество

Объем поддержки семей с детьми увеличили с нового года

Объем поддержки семей с детьми по программе материнского капитала увеличили с нового года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области, распоряжение средствами стало быстрее и удобнее.

С января материнский капитал проиндексирован на 3,7%. Материнский капитал на первого ребенка составляет 483 881,83 рубля.

Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок появился до 2020 года, а родители еще не оформляли либо не использовали сертификат.

Размер повышенного материнского капитала, который дается, если оба ребенка появились с 2020 года, составляет теперь 639 431,83 рубля. Для родителей, которые сначала получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного ребенка, объем господдержки дополнительно увеличивается.

С нового года сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет индексации выросла до 155 550 рублей.

Средства семей, которые пока не полностью израсходовали материнский капитал, также были проиндексированы в январе.

Начиная с этого года, оформление материнского капитала и распоряжение его средствами происходит быстрее. На выдачу сертификата МСК теперь отводится не больше пяти рабочих дней вместо прежних пятнадцати, на рассмотрение заявления о распоряжении средствами – не больше десяти рабочих дней вместо одного месяца.

В отдельных случаях новые сроки по программе могут увеличиваться. Например, если ведомства вовремя не представляют сведения по запросам ПФР, допускается оформление сертификата в течение пятнадцати рабочих дней. Если ведомство или владелец сертификата не представили в фонд необходимые документы и сведения, решение о распоряжении средствами может быть принято в течение двадцати рабочих дней.

Сокращение сроков стало еще одним шагом в развитии программы материнского капитала. Ранее, чтобы семьи не только быстрее получали финансовую поддержку, но и не тратили усилия на оформление капитала, Пенсионный фонд начал проактивно выдавать сертификаты МСК. После появления ребенка сертификат оформляется автоматически, без заявления, чтобы семья могла сразу направлять средства на выбранные цели, минуя дополнительные шаги. Все необходимое для этого отделение делает самостоятельно. В 2020 году в Псковской области в проактивном режиме выдано более 2,5 тысячи сертификатов на МСК.

С прошлого года также значительно упростилась процедура распоряжения материнским капиталом. Например, подать заявление на самое востребованное направление программы – покупку или строительство жилья с привлечением кредитных средств – стало возможным непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Такое заявление принимается в банках, заключивших соглашения с Пенсионным фондом.

В Псковской области заключены соглашения с семью банками.

Помимо этого, семьям теперь легче оплатить материнским капиталом обучение детей, поскольку больше не нужно представлять в ПФР копию договора о платном обучении. Отделение самостоятельно запрашивает эту информацию в соответствии с соглашениями, заключенными с учебными заведениями по всему региону.

С января выросла сумма, которая ежемесячно выплачивается некоторым российским семьям из материнского капитала. Теперь ее размер равен региональному прожиточному минимуму ребенка за второй квартал прошлого года.

Как и раньше, ежемесячная выплата из материнского капитала полагается семьям, в которых второй ребенок появился с 2018 года, и предоставляется до тех пор, пока ему не исполнится три года. Получить средства можно, если месячные доходы в семье не превышают двух прожиточных минимумов на человека (в Псковской области в 2021 году величина прожиточного минимума составляет 12 593 рубля).

Размер выплаты из материнского капитала равен установленному в регионе прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. Так, для псковских семей, подавших заявление в 2021 году, размер выплаты составляет 11 542 рубля.

Подать заявление на выплату можно в любое время в течение трех лет с появления второго ребенка. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, выплата, согласно закону, начинается со дня подачи заявления.

В связи с упрощенным порядком оформления и продления выплат, который по-прежнему действует из-за сложной эпидемиологической обстановки, все ежемесячные выплаты из материнского капитала, срок которых истекает с марта прошлого года до марта этого года, автоматически продлеваются Пенсионным фондом без заявления от владельца сертификата и без подтверждения доходов семьи.