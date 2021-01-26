Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
счет за воду - оплати задолженность без пени
Знак качества фабрики обуви Nordman
История развития, качества и новых технологий
Жить и строить нацпроекты помогают
Телефон прямого эфира 56-73-72
безопасность - дело каждого
 
 
 
ещё Общество 26.01.2021 11:371 В Псковской области за сутки зафиксировано почти вдвое больше выздоровевших от COVID-19, чем заболевших 26.01.2021 16:364 Олег Брячак назвал свое уголовное дело «изначально бесперспективным» 26.01.2021 16:280 Более 1,5 тысячи жителей Псковской области написали письма Деду Морозу 26.01.2021 16:211 Младших школьников приглашают в группу продленного дня в Пскове 26.01.2021 16:041 Акция на свиной окорок действует в магазинах «Деревня Соловьи» 26.01.2021 15:510 Жительница Новосокольников не смогла продать автомобиль из-за долгов за ЖКХ
 
 
 
Самое популярное 23.01.2021 14:4599 В Пскове состоялись несанкционированные митинг и шествие в центре города. ФОТО 23.01.2021 21:5726 Пугачева подписалась в Instagram на Навального и отписалась от Киркорова 26.01.2021 10:460 Найден один из пропавших великолукских подростков 25.01.2021 18:003 Никогда такого не было - и вот опять 24.01.2021 14:333 Псковские врачи назвали срок лечения COVID-пневмонии
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Объем поддержки семей с детьми увеличили с нового года

26.01.2021 15:32|ПсковКомментариев: 1

Объем поддержки семей с детьми по программе материнского капитала увеличили с нового года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области, распоряжение средствами стало быстрее и удобнее.

С января материнский капитал проиндексирован на 3,7%. Материнский капитал на первого ребенка составляет 483 881,83 рубля.

Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок появился до 2020 года, а родители еще не оформляли либо не использовали сертификат.

Размер повышенного материнского капитала, который дается, если оба ребенка появились с 2020 года, составляет теперь 639 431,83 рубля. Для родителей, которые сначала получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного ребенка, объем господдержки дополнительно увеличивается.

С нового года сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет индексации выросла до 155 550 рублей.

Средства семей, которые пока не полностью израсходовали материнский капитал, также были проиндексированы в январе.

Начиная с этого года, оформление материнского капитала и распоряжение его средствами происходит быстрее. На выдачу сертификата МСК теперь отводится не больше пяти рабочих дней вместо прежних пятнадцати, на рассмотрение заявления о распоряжении средствами – не больше десяти рабочих дней вместо одного месяца.

В отдельных случаях новые сроки по программе могут увеличиваться. Например, если ведомства вовремя не представляют сведения по запросам ПФР, допускается оформление сертификата в течение пятнадцати рабочих дней. Если ведомство или владелец сертификата не представили в фонд необходимые документы и сведения, решение о распоряжении средствами может быть принято в течение двадцати рабочих дней.

Сокращение сроков стало еще одним шагом в развитии программы материнского капитала. Ранее, чтобы семьи не только быстрее получали финансовую поддержку, но и не тратили усилия на оформление капитала, Пенсионный фонд начал проактивно выдавать сертификаты МСК. После появления ребенка сертификат оформляется автоматически, без заявления, чтобы семья могла сразу направлять средства на выбранные цели, минуя дополнительные шаги. Все необходимое для этого отделение делает самостоятельно. В 2020 году в Псковской области в проактивном режиме выдано более 2,5 тысячи сертификатов на МСК.

С прошлого года также значительно упростилась процедура распоряжения материнским капиталом. Например, подать заявление на самое востребованное направление программы – покупку или строительство жилья с привлечением кредитных средств – стало возможным непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Такое заявление принимается в банках, заключивших соглашения с Пенсионным фондом.

В Псковской области заключены соглашения с семью банками.

Помимо этого, семьям теперь легче оплатить материнским капиталом обучение детей, поскольку больше не нужно представлять в ПФР копию договора о платном обучении. Отделение самостоятельно запрашивает эту информацию в соответствии с соглашениями, заключенными с учебными заведениями по всему региону.

С января выросла сумма, которая ежемесячно выплачивается некоторым российским семьям из материнского капитала. Теперь ее размер равен региональному прожиточному минимуму ребенка за второй квартал прошлого года.

Как и раньше, ежемесячная выплата из материнского капитала полагается семьям, в которых второй ребенок появился с 2018 года, и предоставляется до тех пор, пока ему не исполнится три года. Получить средства можно, если месячные доходы в семье не превышают двух прожиточных минимумов на человека (в Псковской области в 2021 году величина прожиточного минимума составляет 12 593 рубля).

Размер выплаты из материнского капитала равен установленному в регионе прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. Так, для псковских семей, подавших заявление в 2021 году, размер выплаты составляет 11 542 рубля.

Подать заявление на выплату можно в любое время в течение трех лет с появления второго ребенка. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, выплата, согласно закону, начинается со дня подачи заявления.

В связи с упрощенным порядком оформления и продления выплат, который по-прежнему действует из-за сложной эпидемиологической обстановки, все ежемесячные выплаты из материнского капитала, срок которых истекает с марта прошлого года до марта этого года, автоматически продлеваются Пенсионным фондом без заявления от владельца сертификата и без подтверждения доходов семьи.

Теги: #пенсионный фонд #материнский капитал
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ожидаете ли вы в 2021 году обострения общественно-политической ситуации и роста протестных настроений?
В опросе приняло участие 224 человека
26.01.2021, 16:560 Солиста Мариинки чуть не убила собственная жена 26.01.2021, 16:530 В Великих Луках два подростка украли из грузовика валюту 26.01.2021, 16:470 Интерактив: В гдовском селе Ямм не чистят дороги 26.01.2021, 16:364 Олег Брячак назвал свое уголовное дело «изначально бесперспективным»
26.01.2021, 16:280 Более 1,5 тысячи жителей Псковской области написали письма Деду Морозу 26.01.2021, 16:211 Младших школьников приглашают в группу продленного дня в Пскове 26.01.2021, 16:1014 Лев Шлосберг оштрафован на 20 тысяч рублей за организацию несогласованного публичного мероприятия 26.01.2021, 16:041 Акция на свиной окорок действует в магазинах «Деревня Соловьи»
26.01.2021, 15:580 В Великих Луках полицейские спасли пожилую женщину 26.01.2021, 15:510 Жительница Новосокольников не смогла продать автомобиль из-за долгов за ЖКХ 26.01.2021, 15:340 Названы сроки поступления в широкий оборот третьей вакцины от COVID-19 в России 26.01.2021, 15:321 Объем поддержки семей с детьми увеличили с нового года
26.01.2021, 15:200 Общественный пресс-центр ПЛН: Что нужно знать о налогах в 2021 году? 26.01.2021, 15:163 Олег Брячак поблагодарил силовиков за корректное отношение к участникам акции оппозиции в Пскове 26.01.2021, 15:100 Почетный гражданин Пскова получил поздравление от Андрея Турчака 26.01.2021, 15:082 Новый магазин «Деревня Соловьи» откроется в Пскове
26.01.2021, 15:050 Островичка спросонья убила мужчину из-за претензий о храпе 26.01.2021, 15:040 Жительнице Псковской области удалось через суд выселить из квартиры бывшего мужа 26.01.2021, 14:530 «Дом Советов» с Михаилом Ведерниковым. ВИДЕО 26.01.2021, 14:520 На каникулах Псковскую область посетило на 22% больше клиентов Tele2, чем годом ранее
26.01.2021, 14:483 Пропавший в Псковской области аист найден в Эстонии 26.01.2021, 14:314 Псковский губернатор выступает за обратную связь без корректировок чиновников 26.01.2021, 14:260 Скрытые в корме для скота сигареты обнаружили на российско-латвийской границе 26.01.2021, 14:211 Михаил Ведерников раскритиковал оппозицию за отношение к бюджету
26.01.2021, 14:160 Обновление улицы Инженерной в Пскове завершится в этом году 26.01.2021, 14:161 Уровень газификации Псковской области планируется повысить на 15-20% к 2025 году 26.01.2021, 14:120 О неприятных разговорах с облздравом рассказал псковский губернатор 26.01.2021, 14:070 На бесплатные лекарства для больных Псковская область получит почти 12 млн рублей
26.01.2021, 14:030 Более 7,5 млрд рублей требуется на модернизацию энергосетей в Псковской области 26.01.2021, 14:030 Более 9 млрд рублей направило правительство на выплаты соцработникам 26.01.2021, 14:020 Система здравоохранения Псковской области не захлебнулась - губернатор 26.01.2021, 13:590 У «Ласточки» Псков - Великий Новгород - Петрозаводск появится новая остановка
26.01.2021, 13:5510 Михаил Ведерников готов возглавить список «Единой России» на выборах в областное Собрание 26.01.2021, 13:510 Разработчик «Новичка» намерен выпустить лекарство от коронавируса 26.01.2021, 13:480 Бюджет на ремонт дорог Псковской области будет увеличен на 20-25% 26.01.2021, 13:471 Роспотребнадзор напомнил псковичам, что делать если цена на кассе неправильная
26.01.2021, 13:430 Предложения о платных услугах от имени Роструда являются мошенничеством 26.01.2021, 13:4012 Михаил Ведерников о незаконном митинге в Пскове: Было 250-300 человек, а не 1000 26.01.2021, 13:390 Более 260 мероприятий пройдет в Псковской области в честь 800-летия Александра Невского 26.01.2021, 13:360 Псковичей ждут в феврале на консультации по вопросам здравоохранения
26.01.2021, 13:343 Губернатор сомневается в целесообразности строительства школы на Юбилейной в Пскове 26.01.2021, 13:338 Лидер не позволит себе вывести людей и подставить их под дубинки - Олег Брячак 26.01.2021, 13:300 Псковский Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по качеству и безопасности молочной продукции 26.01.2021, 13:280 Политика межбюджетных отношений в России должна быть скорректирована - Михаил Ведерников
26.01.2021, 13:266 Кремль знает владельцев «дворца» в Геленджике, но отказался их называть 26.01.2021, 13:250 Псковский губернатор заявил о поддержке бизнеса на пределе возможностей бюджета 26.01.2021, 13:220 Усвятское муниципальное предприятие оштрафуют за несвоевременную выплату зарплаты 26.01.2021, 13:200 Михаил Ведерников: Статистика последних дней говорит о том, что принятые решения были верными
26.01.2021, 13:050 Пользователи жалуются на сбои в работе Instagram, Facebook и WhatsApp 26.01.2021, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Михаилом Ведерниковым 26.01.2021, 12:500 Банк «Открытие» в полтора раза нарастил в Петербурге выдачу ипотеки 26.01.2021, 12:450 Социальный онлайн-форум единороссов стартовал в России
26.01.2021, 12:350 Более 138 терабайт трафика скачали жители псковских деревень в 2020 году 26.01.2021, 12:281 Больше половины жителей Псковской области привились от гриппа 26.01.2021, 12:220 В поездку на родину трех святых приглашают псковичей 26.01.2021, 12:154 Псков 20/30: Как изменится город через 10 лет? ЛОНГРИД
26.01.2021, 12:090 Главная новогодняя ель Пскова находится на просушке 26.01.2021, 12:030 Псковичка ударила одинокую пенсионерку и отобрала кошелек 26.01.2021, 12:020 На карантин по ОРВИ в Псковской области закрыто десять классов в двух школах 26.01.2021, 12:002 Депутат просит губернатора пересмотреть строительные ограничения в Старом Изборске
26.01.2021, 11:570 Число пострадавших в ДТП в Островском районе возросло до девяти 26.01.2021, 11:500 Сбер научит будущих выпускников вузов быть успешными в современной бизнес-среде 26.01.2021, 11:450 Выставка фотографий «В поисках Благодати...» откроется в Пскове 28 января 26.01.2021, 11:400 Студенты-медики Великих Лук получили подарки
26.01.2021, 11:371 В Псковской области за сутки зафиксировано почти вдвое больше выздоровевших от COVID-19, чем заболевших 26.01.2021, 11:310 Один человек пострадал в столкновении двух автомашин у Ледового дворца Пскова 26.01.2021, 11:230 Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 124 26.01.2021, 11:210 Безработная псковичка фиктивно прописала более 20 человек
26.01.2021, 11:180 Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько 26.01.2021, 11:160 Около 30 единиц техники расчищают дороги и тротуары Пскова 26.01.2021, 11:120 В Пскове подведены итоги конкурса «Приветливое сияние Рождества» 26.01.2021, 11:0811 Лев Шлосберг предстанет перед судом за организацию несогласованного публичного мероприятия
26.01.2021, 11:060 День открытых дверей состоится в Псковском филиале академии ФСИН 26.01.2021, 11:021 Псковичку поймали на краже еды и химии в магазине 26.01.2021, 11:020 Какие законы вступают в силу в феврале 26.01.2021, 10:490 Мусорный контейнер загорелся на Народной в Пскове из-за неосторожности
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.