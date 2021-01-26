Общество

Почетный гражданин Пскова получил поздравление от Андрея Турчака

Почетный гражданин Пскова Анатолий Васильев получил на свой 91-й день рождения поздравление от секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Именинника поздравила секретарь городского отделения партии, глава областного центра Елена Полонская, она пожелала крепкого здоровья и долгих лет жизни, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Спасибо вам за многолетний добросовестный труд, за ваш вклад в благоустройство и развитие нашего города», - отметила она и вручила поздравительный адрес и памятный подарок имениннику от Андрея Турчака, депутатов Псковской городской Думы и от себя лично.

За заслуги перед городом Анатолий Васильев удостоен почетных званий «Заслуженный строитель России» и «Почетный гражданин города Пскова». Под его руководством разработан «Проект комплексной реконструкции исторического центра Пскова», который стал основным документом по реконструкции и возрождению областного центра.

При Анатолии Васильеве началось массовое крупнопанельное жилищное строительство, переведены на природный газ практически все городские котельные и большая часть городского жилищного фонда, построены новые промышленные предприятия и объекты социально-культурного назначения.

«Вы и сегодня принимаете активное участие в жизни нашего города, являетесь председателем комиссии по присвоению звания "Почетный гражданин города" и очень ответственно относитесь к своей работе. Мы рады, что рядом с нами человек, который является для нас наставником, - добавила Елена Полонская.

Еще одно поздравление от партии «Единая Россия» получила жительница Острова, участник Великой Отечественной войны Людмила Шустова, отметившая 95-летие. Именинницу поздравил депутат Островского районного Собрания Владлен Небейголова и пожелал доброго здоровья и счастья.

Людмила Шустова является потомком островского купеческого рода Антиповых. Во время войны была дважды ранена, а День Победы встретила в Берлине, была свидетелем послевоенного восстановления столицы ГДР. После войны много лет работала в сфере торговли.