Общество

В Псковской области разрешат не делать оценку регулирующего воздействия актов по ликвидации ЧС

Региональное законодательство о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и их экспертизы приведут в соответствие с федеральным. Соответствующий проект закона, представленный областной прокуратурой, рассмотрели сегодня, 27 января, депутаты Псковского областного Собрания на заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В частности, в федеральном законодательстве уточнен перечень проектов муниципальных нормативных правовых актов, по которым органам местного самоуправления не требуется проводить оценку регулирующего воздействия. Например, не требуют такой оценки проекты нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - на период действия режимов ЧС.