Общество

Лесопарковый зеленый пояс создадут вокруг Пскова

Депутаты Псковского областного Собрания большинством голосов проголосовали за создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Пскова. Об этом с 54-й сессии регионального парламента, которая проходит 28 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах напомнил, что с ходатайством о создании такого зеленого пояса обратился областной комитет по природным ресурсам и экологии, после чего участники общественных слушаний поддержали эту инициативу. «Общественная палата одобряет создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Пскова», - подчеркнул Анатолий Мультах.

Руководитель фракции КПРФ Петр Алексеенко поинтересовался, на какие деньги будет содержаться зеленая зона. Председатель комитета Виктор Мусатов ответил, что финансирование будет осуществляться в рамках субсидий на лесное хозяйство.

Создание лесопаркового зеленого пояса прошло согласование с органами исполнительной власти, в том числе с архитектором, добавил Виктор Мусатов.

Такой зеленый пояс находится в пределах земельного участка в кадастровом квартале 60:18:000000. Его площадь составляет 593 га. Территория пояса включает в себя лесной фонд, представленный эксплуатационными лесами (расположенными между участками лесов в зеленых зонах и участками лесов в лесопарковых зонах), он примыкает к месту впадения реки Щирица в реку Пскову и захватывает их водоохранные зоны. Вблизи лесопаркового зеленого пояса расположен Крыпецкий монастырь.

Более 60% насаждений лесного участка - сосны. Отмечается, что создание зеленого пояса позволит ограничить вырубку пригородных лесов, образовать замкнутую экологическую систему вокруг города Пскова, что будет способствовать реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Расположение зеленого пояса в водоохранной зоне рек Псковы и Щирицы увеличивает его значение для сохранения экологической системы водных объектов, а близость к болотному водоему имеет большое значение для сохранения мест обитания гнездящихся в нем птиц, отметили авторы инициативы.