Общество

Псковские полицейские получили ведомственные награды

Псковские полицейские удостоились государственных и ведомственных наград за образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и достигнутые успехи в службе. Награды им 28 января вручили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и начальник регионального УМВД Алексей Овсянников.

В частности, как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, за проявленную смелость и самоотверженность при спасении людей приказом министра внутренних дел медалью МВД России «За смелость во имя спасения» награждены сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову старший лейтенант полиции Артем Баранов, старший лейтенант полиции Роман Березкин, старший лейтенант полиции Александр Никонов и лейтенант полиции Анатолий Гаврилюк, а также старший лейтенант полиции Иван Кекин – старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Печорский».



Действуя в экстремальных ситуациях, порой с риском для жизни, они спасали людей на пожарах и в дорожно-транспортных происшествиях. Так, в Пскове в 2019 году в период Ганзейских дней старшие лейтенанты полиции Артем Баранов и Александр Никонов сумели вернуть к жизни пострадавшую в ДТП девочку. А старший лейтенант полиции Роман Березкин и лейтенант полиции Анатолий Гаврилюк в 2020 году при возгорании квартиры в общежитии на улице Металлистов в областном центре своевременно эвакуировали в безопасное место целую группу жильцов. Пожар был ликвидирован. Никто из граждан серьезно не пострадал, рассказали в ведомстве.





В минувшем году дважды отличился также старший лейтенант полиции Иван Кекин. В деревне Дубник Печорского района вместе с коллегой он помог мужчине выбраться из объятого пламенем дома. В другой раз Кекин со своим напарником первым оказался на месте ДТП и вынес пострадавших из горящей автомашины, которая вскоре взорвалась. До приезда медиков полицейские оказали участникам аварии первую помощь.



Кроме отличившихся сотрудников, немало добрых слов было высказано и в адрес Арины Худавердиевой, дочери главного специалиста оперативного отдела УМВД России по Псковской области Надежды Аксеновой.

В минувшем году девочка приняла участие во Всероссийском конкурсе литературно-художественного творчества сотрудников органов внутренних дел, ветеранов и членов их семей «Край березовый, край Есенина», приуроченном к 125-летию Сергея Есенина. Псковичка была признана победителем в номинации «Авторское произведение. Дети». Алексей Овсянников вручил ей диплом первой степени и памятный подарок, а ее маме за достойное воспитание дочери - благодарственное письмо и цветы.